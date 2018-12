Miroslav Homola, Právo

Jak se co nejlépe a hlavně nejbezpečněji postavit ke zhotovení amatérského ohňostroje, který může obsahovat stroboskopické i kometové efekty, římské svíce, bengálské ohně, vulkány, a fontány jsme se zeptali jednoho z prvních profesionálních ohňostrůjců v zemi - Ivana Martínka, šéfa brněnské společnosti Theatrum Pyroboli.

Nejlepší první krok je podle něj navštívit kamenný obchod s pyrotechnikou a vysvětlit prodavači, co vlastně chci udělat, jak by měl domácí ohňostroj vypadat.

Profesionální ohňostrůjci se už bez počítačové techniky s pečlivě naprogramovanými efekty neobejdou. V popředí Ivan Martínek

FOTO: archiv Ivana Martínka

„Osobně bych doporučil vytvořit základ takového ohňostroje z tichých bengálských svící. I v amatérském provedení lze vytvořit podívanou, která může mít určitou choreografii. Vždy by se tak mělo jednat o mírnější nástup s pozvolným zesilováním intenzity vybraných efektů až po vrchol,“ popsal Martínek, který komponoval ohňové představy do divadelních her legendární brněnské Husy na provázku již od roku 1987.

Čtěte návody a nechte si poradit

Jak dále ohňostrůjce zdůrazňuje, musí mít nákup i tvorba ohňostroje vždy určité zásady. Tato pyrotechnika (mohou ji kupovat pouze osoby starší 21 let) by měla mít vždy evropský certifikát (CE), který dokladuje, že pyrotechnika byla schválena státní zkušebnou a každý výrobek by měl mít rovněž štítek s návodem.

„Tam je vždy uvedeno, jak se s danou věcí manipuluje, jaká je bezpečná vzdálenost pro diváky a mnoho dalších užitečných rad. Je mi jasné, že většina lidí se se čtením návodů k čemukoli příliš nenamáhá. Ovšem v tomto případě by zanedbání mohlo být osudné,“ dodává Martínek.

Součástí návodu totiž bývají i rady, jak se zachovat, pokud nedojde k odpálení. V takovou chvíli je dobré mít po ruce kbelík s vodou.

Obecně však podle něj platí, že místo pro odpal je nutné si dobře vybrat. Nejlepší jsou volná 20 až 30metrová prostranství bez aut. „Dopadající zbytky pyrotechniky mohou zanechat velmi nepříjemné stopy na laku vozů,” připomněl.

Interiérové ohňové efekty, které Ivan Martínek rovněž vytváří, doma nikdy nezkoušejte. Jsou příliš nebezpečné.

FOTO: archiv Ivana Martínka

„Odpalovat pyrotechniku z balkonů, což se bohužel také děje, je už čirý hazard a nesmysl,“ doplnil.

Každý ohňostrůjce by měl mít rovněž na paměti, že baterie s pyrotechnikou by měla být před odpálením vhodně upevněna, aby nedošlo k jejímu převrácení, protože efekty pak namísto k obloze létají vodorovně, kam se jim zachce.

Selský rozum, opatrnost a jasná hlava podmínkou

Jít do kamenného obchodu, koupit certifikované výrobky, najít si správné místo, používat selský rozum, jednat opatrně, samozřejmě být střízlivý a pít případně až po ohňostroji. To je základní stručný návod od profesionála, který ještě doplňuje, že velkým nepřítelem ohňostrůjců může být i silný vítr. V takovém případě je lépe podívanou zrušit, protože pyrotechniku mohou poryvy odnést i desítky metrů daleko.

A co efekty vytvářené v bytech? „Na to raději zapomeňte. Amatér v interiéru může dělat pouze dortové fontány. Ani to bych ale nedoporučoval. Záclony či další hořlavé předměty, které v bytě u takového dortu jsou, tvoří mimořádně vysoké riziko,“ uzavřel Martínek.