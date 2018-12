Vladislav Prouza, Právo

Invazi turistů očekávají v horách na severovýchodě Čech o tomto víkendu. Parkoviště v řadě krkonošských středisek nebyla volná už od pátečního dopoledne. „Plno bylo v Horní Malé Úpě, Černém Dole, Janských Lázních, kde jsme museli usměrňovat dopravu, a v Peci pod Sněžkou,“ informoval Svatopluk Vašák z Městské policie v Trutnově.

Strážníci sdílejí informace s policií a obsluhou horských parkovišť. Vlnu aut směřující do hor tak mají šanci poslat na volné plochy. „Zvládlo se to vždycky. Letos jsou silnice holé, což ulehčuje situaci,“ podotkl Vašák. Odhadem čtvrtina z dvanácti set parkovacích míst zůstávala během pátečního dopoledne volná ve Špindlerově Mlýně. „Jakmile se zaplní, budeme auta stavět podél silnice,“ předjímal šéf špindlerovských technických služeb Daniel Tomíček.

Orlické hory volnější



Kdo se nevzdá, muže sehnat místo na silvestrovský pobyt i v Krkonoších, někdy i ve Špindlerově Mlýně. „Vyjde jeden z deseti marných pokusů, a to beru v potaz ubytování v širokém okolí. Zájemce většinou posíláme do podhůří,“ informovali ze špindlerovského infocentra. „Vypadá to, že je skutečně úplně plno. Ještě nikdy se ale nestalo, abychom na poslední chvíli třeba dvojici někam neupíchli,“ potvrdil zprostředkovatel ubytování ve Špindlerově Mlýně Martin Jandura.

Volnější byly v pátek dopoledne Orlické hory, kde silvestrovskou ubytovací nabídku zdaleka neuzavřeli.

„Loni bylo plněji. Všechno ještě přijde. Lidé to nechávají na poslední chvíli a většinou se rozhodnou podle počasí,“ míní Eva Fabiánová z infocentra v Deštném. Tady kromě tradiční oslavy Silvestra na sjezdovce završené ohňostrojem letos po možná deseti letech proběhne veřejná silvestrovská zábava v hotelu Národní dům. „Vstup je zdarma,“ láká Fabiánová.

Ceny vzrostly

Ceny silvestrovských pobytů stouply na severovýchodních horách oproti loňsku minimálně o pět procent. Deštenský penzion Kozí chlívek účtuje v období Silvestra 1200 korun za den se snídaní. Silvestrovské menu si hosté hradí podle chuti. „Všechno jde nahoru. Vyprodáno jsme na Silvestra měli stejně jako vloni měsíc dopředu,“ dodala majitelka penzionu Šárka Hejduková.

Jedním z mála horských hotelů, kde zimní ceny zamrzly na loňské úrovni, je Aquapark Špindlerův Mlýn. Balíček služeb s polopenzí včetně silvestrovského menu a možností koupě zvýhodněného skipasu zde přijde na 16 tisíc korun za týdenní pobyt.

„Na Silvestra jsme plní,“ upřesnila Gábina Jurčová z Aquaparku. Plno mají na horách rodinné penziony se stálou silvestrovskou klientelou.