„Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil,“ uvedl ministr kultury na Twitteru.

Reagoval tak na kritiku některých lidí, kteří mu účast na křtu knihy Ve znamení kříže vyčetli. Grebeníček se coby dlouholetý předseda KSČM proslavil řadou kontroverzních výroků. V roce 2013 například zpochybnil oběť Jana Palacha, který se podle něj neupálil na protest proti komunistické totalitě.

Stydím se za současného ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD)! Tím, že tzv. "pokřtil" Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích, překročil všechny meze. Je mi líto, že v Nostickém paláci zasedl člověk, který neváhá aktivně podporovat komunistické lži. Jak hluboko jsme klesli! — Daniel Herman (@DanielDherman) 26. prosince 2018

Komunistická mluvčí Helena Grofová pozvání Staňka na křest Grebeníčkovy knihy Právu vysvětlila slovy: „Je to kulturní akce, když to pokřtí ministr, tak to má váhu.“

Sám Grebeníček naznačil, že si se Staňkem rozumí. „Pokud se týká potřeby zásadních změn, které jsou potřeba v kultuře, tak v rozporu nejsme. On inklinuje k tomu, aby lidé mohli svobodně vyjadřovat své názory,“ řekl Právu.

Na křest Grebeníčkovy knihy, který se uskutečnil těsně před vánočními svátky, upozornil server iDnes.cz. Bývalý šéf komunistů v publikaci mimo jiné prý píše, že Česká republika je nejméně zbožnou zemí světa.

Komunisté společně s ČSSD a hnutí ANO nyní usilují o dodatečné zdanění náhrad církevních restitucí. KSČM a soc. dem. byli v roce 2012 proti schválení církevních restitucí, které ve Sněmovně prošly o jeden hlas.