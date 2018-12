aš, Novinky, ČTK

„Setkáváme se již pošesté nad vánočním poselstvím prezidenta republiky. Lidé se mne občas ptají, proč vánoční poselství místo novoročního projevu. Za první - během první republiky se nakonec ustálila prezidentská tradice vánočních poselství a tuto tradici zastavil až Klement Gottwald. Druhý důvod je okrajový. Domníval jsme se, že po silvestrovském veselí určitá velmi malá část naší populace by nemohla s plným soustředěním sledovat novoroční projev,“ vysvětlil Zeman opět, proč se vrátil vánočnímu poselství.

Útočný byl Zeman až v závěru projevu, kdy se věnoval tomu, co sám označil za „hysterické vlny“, tedy protestům v ulicích za pád vlády a varování před čínskou špionáží.

Demonstrace proti vládě v zemi, kde jsou svobodné volby, označil za „pohrdání vůlí voličů“. Uvedl, že něco jiného je požadovat pád vlády v totalitním režimu, přičemž Zeman připomněl, že těchto demonstrací se sám zúčastnil. Ty, kteří házeli květiny položené u památníku 17. listopadu do odpadkových košů, označil za hlupáky. Vulgaritám se vyhnul.

Za druhou hysterickou vlnu označil varování před mobilními telefony a systémy z Číny od firmy Huawei. Nepřímo se otřel o tajné služby, s nimiž je ve sporu: „Ti, kdož nás pořád varují před špiony, z nás dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti.“

Na konec se pustil do svých odpůrců. Vyhnul se tentokrát termínu pražská kavárna, zato si prý osvojil „krásný termín” lepšolidé. „Jsou ti, kteří považují za něco lepšího než my ostatní, kteří nám neustále radí, co máme dělat, kteří své názory považují za nadřazené názorům ostatních lidí.“

Pak přímo zaútočil na média, přičemž už předtím uvedl, že podle průzkumu mají nejmenší důvěryhodnost televize, tištěná média a neziskové organizace. Opřel se do komentátorů „kteří každý den píší o něčem jiném a ničemu nerozumí a totéž se týká neúspěšných politiků.“



„Važme si lidí, kteří v životě něco dokázali a s úctou přijímejte jejich rady,“ uvedl. Na závěr pak nepopřál jen štěstí a zdraví, ale vyzval: „Důležité je, aby za námi něco zůstalo, něco, co zlepší život nás, našich bližních a pokud možno i ostatních občanů.“

Zeman varoval před zpomalením ekonomiky



Zvláštní prostor Zeman v projevu věnoval také ekonomice. „Před třemi lety jsem vám říkal, že skončila blbá nálada. Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat, varovat před zpomaleném ekonomického růstu, který má několik příčin,“ řekl prezident.

Zmínil celní válku mezi USA a Čínou, brexit, i to, že ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Neodmítl ani dovoz pracovních sil, ale zmínil, že je tu 200 tisíc nezaměstnaných i když volných míst je 300 tisíc. Zopakoval, že by zdravým lidem, kteří odmítnou práci, měly být odňaty sociální dávky. Vyzval proto ke zvýšení produktivity práce pomocí robotizace. Postavil se proti dani z robotů.



Téma voleb dominovalo úvodu



Prezident také poděkoval všem občanům, kteří mu v lednových volbách dali hlas. „Bylo jich téměř tři miliony. Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů a suverenity České republiky jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii, jak náš vývoz do zahraničí, tak investice. A konečně slibuji, že i nadále se budu setkávat s normálními občany tváří v tvář,” uvedl prezident.

I v další části projevu se věnoval otázce voleb. Opět navrhl povinnou volební účast, protože v komunálních a senátních volbách byla účast menší než v prezidentských. Horoval i pro přímé volby starostů, který by ale musel být z vítězné strany.

Zmínil také vznik vlády a poděkoval lidem, kteří její sestavení umožnili, konkrétně zmínil šéfy ANO, ČSSD a KSČM Andreje Babiše, Jana Hamáčka a Vojtěcha Filipa.

Minimálně se prezident věnoval zahraniční politice, zmínil jen členství v NATO a v EU. V případě NATO hájil zapojení do mise v Afghánistánu a varoval před odchodem vojáků: „Pokud by se odešlo, vrátil by se tam Tálibán. Chráníme v Afghánistánu bezpečnost našich občanů.“

V případě EU zmínil jen činnost Visegrádské skupiny, „která dokázala téměř nemožné - přestat diskutovat o nesmyslné myšlence migračních kvót“.



Novoroční projev budou mít šéfové Senátu a Sněmovny



Zeman má od 12. prosince do konce roku dovolenou, kterou tráví v Lánech. Přerušil ji pouze kvůli natáčení vánočního projevu.

V předchozích projevech prezident chválil ekonomické úspěchy země, vyzdvihoval rozvíjení ekonomické spolupráce s Čínou, obhajoval své kontroverzní kroky nebo kritizoval své názorové odpůrce či média. [celá zpráva]

Předchůdci Miloše Zemana pronášeli projev na Nový rok, stávající hlava státu však tuto praxi změnila. Letos na Nový rok se chystají se svými projevy vystoupit předseda Senátu Jaroslav Kubera a šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).