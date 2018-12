Novinky, ČTK

Na Chomutovsku pod sjezdovkou v Mezihoří havaroval ráno automobil, převrátil se na střechu a spadl z třímetrového srázu. Obešlo se to naštěstí bez zranění a provoz tam není omezený. V Koberovech na Jablonecku se střetl osobní vůz se srnou, na silnici I/10 u Železného Brodu ohrožuje provoz strom nakloněný nad vozovku. Řidiči by tam měli dávat pozor.

Teploty v Ústeckém a Libereckém kraji se ráno pohybují od minus čtyř do tří stupňů. V Ústeckém kraji je většinou nad nulou a prší nebo sněží s deštěm, v Libereckém kraji je výrazně chladněji a stále se objevují sněhové přeháňky. Podle meteorologů se podobný charakter počasí udrží po celý den, až k večeru by mělo srážek ubývat. Ojediněle se může tvořit náledí.

Vítr na Sněžce



Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede a zřejmě to tak zůstane i ve středu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedl na svém webu provozovatel lanové dráhy. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, ráno foukalo okolo 80 kilometrů v hodině.

Silnice v horských oblastech východních Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zbytky sněhu nebo ujetá vrstva sněhu ležely dnes ráno na některých silnicích druhé a třetí třídy v Krkonoších, na Náchodsku, Jičínsku a v okolí Žamberka a Poličky. V nejvyšších polohách Orlických hor se vlivem silného větru místy tvořily sněhové jazyky, vyplývá z hlášení Ředitelství silnic a dálnic pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

V nejvyšších polohách Orlických hor hrozí sněhové jazyky

Na východě Čech se ráno pohybovaly teploty od minus tří stupňů Celsia na horách do plus jednoho stupně. Meteorologové na úterý předpovídají většinou zataženo až oblačno, místy sněžení, v polohách pod 400 metrů i déšť se sněhem nebo déšť. Na horách by mělo sněžit častěji.

Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus dvou stupňů Celsia. Vítr má zesilovat a v nárazech může dosahovat přes 50 kilometrů v hodině. Meteorologové od vyšších poloh varují před tvorbou sněhových jazyků.

Po nočním sněžení v Moravskoslezském kraji jsou silnice sjízdné většinou jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se tvoří námraza. Na většině území nadále sněží. Viditelnost je vlivem srážek snížená, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na svém webu.