den, Právo

„Velmi výrazně také zabrala inertizace, která způsobila pokles koncentrací těch výbušných plynů. To znamená, že vše nasvědčuje tomu, že ty požáry by mohly být zlikvidovány. Nicméně na základě těchto pozitivních výsledků vedoucí likvidace havárie rozhodl o dílčím průzkumu této lokality, a to ještě před uzavřeních všech bezpečnostních hrází,“ řekl Právu Čelechovský s tím, že průzkumná četa tam vyrazí v průběhu neděle

Přijede šest lidí z báňské záchranné služby, aby prozkoumali skutečný stav těch důlních děl. Podle zjištěných informací se pak rozhodne o dalším postupu.

Při tragickém výbuchu metanu ve čtvrtek v dole na Karvinsku zahynulo 13 horníků, z toho bylo 12 Poláků a jeden Čech. Důl je nyní uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn je doma.

Polsko na neděli vyhlásilo státní smutek. Města na Karvinsku a Ostravsku, ale i v Polsku, zrušila velké vánoční akce a v kostelech se slouží a budou sloužit mše za zemřelé horníky.

Před dolem ČSM ve Stonavě visí černý prapor.

FOTO: Aleš Honus, Právo