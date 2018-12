Aleš Honus, Právo

Někteří zapálili svíčku, nebo jen tak tiše postáli. Na rozhovory s novináři, kteří se k nim shlukli, neměl nikdo z nich náladu. Ti, kteří se přece jen rozpovídali, hledali slova jen velmi těžko.

„Něco takového krátce před Štědrým dnem, to je skutečně strašné. Pro většinu z nás to budou nejsmutnější Vánoce v životě,“ řekl jeden z horníků před budovou. „Přišli jsme se rozloučit, byli to naši kamarádi. Jsme z jedné směny. Včera jsme ale měli volno. Měli jsme štěstí, oni ne,“ řekl polský horník Sebastian Makarowski. Pak se na chvíli odmlčel.

„Martin, Kamil, Kryštof a Marek, to jsou jejich jména. Tyto jsem znal, řadu let jsme spolu pracovali. Mohli jsme být na jejich místě,“ dodal.

Záchranáři měli plné ruce práce



I když to tak na první pohled u vstupu do dolu nevypadalo, v tu chvíli desítky důlních záchranářů měly v podzemí plné ruce práce.

Silní chlapi zahrazovali podzemní chodby, aby se požár nemohl šířit ven. Vytáhnout mrtvé již v pátek nebylo možné kvůli spalujícímu žáru, protože v podzemí stále hořelo. A hořet bude ještě minimálně do neděle, možná ještě přes celé Vánoce.

Lidé přicházeli uctít památku horníků z Dolu ČSM na Karvinsku.

FOTO: Vladimír Pryček, ČTK

Teprve po vychladnutí bude možné podzemí prohlédnout a pokusit se zjistit příčinu této tragédie, případně vyhledat ostatky horníků.

Proč vlastně vybuchl v podzemí metan, na to nedokázali v pátek odpovědět ani manažeři OKD, ani šéfové záchranářských týmů. „Vůbec netušíme, jak se to mohlo stát,“ řekl jeden z polských horníků.

Do Stonavy dorazil i další polský horník, který sice pracuje na jiném dole v revíru, ale tady pracují jeho kamarádi. „Viděl jsem to v polské televizi, a tak jsem sedl do auta a přijel. Je to strašné,“ řekl.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při výbuchu v Dole ČSM Stonava zemřelo 13 horníků

Zdroj: AP

Černý prapor, zapálené svíčky



U budovy vlaje černý prapor, před vchodem jsou zapálené svíčky a vchod je obležen desítkami novinářů, kteří čekají na informace. Kolem policejní auta, vozidla báňských záchranářů a postupně přicházejí i vrcholní politici…

Všichni přitom procházejí kolem nástěnné mozaiky zobrazující horníka, jenž spolu s malou holčičkou vztahuje ruce k zářícímu slunci, či snad k explodujícímu metanu? Výtvarník Vladimír Neuwirth ani netušil, jak by jeho dílo mohlo být po čtyřiceti letech od jeho vzniku vykládáno.

Na místo v pátek před polednem dorazil i místní farář Roland Manowski. „Jsme připraveni poskytnout slova útěchy pozůstalým. Přece jen nastává období svátků, takže ta tragédie je možná o to víc nešťastná,“ řekl kněz. Dodal, že mrtvým horníkům farnost věnuje půlnoční mši, která se bude sloužit na Štědrý den ve 21 hodin v místním kostele.

Před dolem ČSM ve Stonavě visí černý prapor.

FOTO: Aleš Honus, Právo