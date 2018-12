den, Novinky, ČTK, Právo

Na povrch se podařilo vytáhnout jen jednoho z 13 mrtvých horníků. Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského zůstávají těla ostatních v podzemí. Není zatím jasné, kdy bude možné těla vytáhnout. Nejdříve to bude po Novém roce.

„Na místě důlního neštěstí nyní budujeme ochranné hráze, které mají zamezit požáru. Na místě je velmi špatná viditelnost,“ sdělil Čelechovský.

Horníkům už nešlo pomoci

Kowalczyk novinářům řekl, že záchranné práce stále pokračují, ztěžuje je však požár v dole.

Polští bánští záchranáři přijeli na pomoc do uhelného dolu ČSM na Karvinsku.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Čelechovský Právu sdělil, že nyní nelze dělat žádné další záchranné práce. „Potřebujeme to prostředí stabilizovat a pak můžeme dělat další opatření. Zatím předpokládáme, že se k horníkům budeme snažit dostat v neděli,“ upřesnil mluvčí.

Důlní záchranáři na místě neštěstí na dole ČSM.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Příčina výbuchu se vyšetřuje. „Hlavním důvodem bylo to, že došlo k zapálení toho metanu, což způsobilo ty detonace některých důlních pracovišť. Ale přesné příčiny se musí vyšetřit. V podzemí platí celá řada bezpečnostních opatření,“ zkonstatoval mluvčí.

Ve čtvrtek večer bylo jasné, že výbuch nepřežilo nejméně pět horníků, osm dalších se pohřešovalo. „V určitém okamžiku jsme při narůstajícím požáru zhodnotili, že není možné se k pracovníkům dostat. Koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné se životem. Vedoucí likvidace havárie rozhodl o plošném uzavření prostoru. Připravujeme stavbu hrází, trvat by to mělo do neděle,“ řekl Kowalczyk.

Černý prapor na stožáru u Dolu ČSM na Karvinsku, kde při výbuchu metanu zahynulo třináct horníků.

FOTO: Vladimír Pryček, ČTK

Na místo dorazil polský premiér



Při neštěstí v Dole ČSM zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. OKD původně uvádělo, že zemřelo 11 Poláků a dva Češi. Zjistilo se ale, že jeden mrtvý původně považovaný za Čecha má i po 22 letech v Česku polské občanství.

Polský premiér Matuesz Morawiecki (vlevo) v dole ve Stonavě.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Na místo dorazil před 11:00 premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér Andrej Babiš dorazil na důl ve Stonavě.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki, který v pátek do dolu rovněž přijel, označil neštěstí za obrovskou tragédii a vyjádřil soustrast všem pozůstalým. Polští záchranáři budou na místě pomáhat českým kolegům, dokud bude třeba. Morawiecki uvedl, že zásah komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více.