Barbora Zpěváčková, Novinky

Sněmovna měla první čtení novely zákona o EET zařazené na 11 hodinu dopoledne. Kolaps na dálnici D1 měli poslanci řešit následně. Jenže debata o evidenci se protáhla do jedné hodiny, kdy začíná pauza na oběd. Ťok se tak grilování vyhnul.

Na plénu padlo několik návrhů na to, aby se debata o EET přerušila, ale to neprošlo. Předseda STAN Petr Gazdík dokonce přišel s tím, že by se diskuze o evidenci měla přerušit do doby, než přestane sněžit a na dálnici D1 nebudou kolony. S jeho návrhem souhlasilo 66 poslanců, což nestačilo.

Gazdík tak narážel na výrok ministra dopravy Ťoka. „My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi,“ prohlásil na tiskové konferenci v úterý Ťok.

Lidovci chtějí mimořádnou schůzi



Bod ke kolapsu na dálnici D1 na program schůze prosadili lidovci. Po dnešním neúspěchu se o to budou snažit znovu v pátek.

Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský Novinám řekl, že má informace od vládní koalice, že to chtějí zařadit jako poslední bod. Tím pádem je velmi pravděpodobné, že na debatu zase nedojde.

„V takovém případě se budeme domlouvat na možnosti svolání mimořádné schůze. Nekončí to, je to k řešení i jako prevence, aby se to nestávalo. Budeme sbírat podpisy,“ uvedl Kaňkovský.

Debata pobouřila poslance ANO Patrika Nachera. „My jsme D1 neprojednávali, protože jste obstruovali. Vyjadřovali jste se úplně ke všemu, jen ne k EET. Piráti obstruovali a měli dvouhodinový projev,“ vytkl Pirátům. Nicméně Piráti hned v úvodu schůze navrhovali novelu o EET vyřadit z programu, ale to poslanci ANO nechtěli.

Nešťastná kombinace, tvrdí Ťok



Ťok už několikrát řekl, že ke kalamitnímu stavu na D1 došlo kvůli kombinaci nešťastného zúžení, neplnění termínů ze strany zhotovitele a sněhu.

Sdružení stavebních firem, které opravovalo dálnici D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru, od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) odstoupilo.

Jiné firmy nyní D1 v problematickém úseku na Vysočině upravují, aby se mohlo brzy jezdit ve dvou plnohodnotných pruzích. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Posouvání svodidel na D1 u Humpolce. Zdroj: Stanislav Beránek, Novinky