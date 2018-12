Jan Martinek, Právo

Jaká je situace ohledně spalniček v ČR?



V minulých letech byla situace zcela klidná, nemocnost se pohybovala kolem nuly až dvou případů ročně, tedy prakticky nic. Splňovali jsme veškerá kritéria Světové zdravotnické organizace.

V tomto roce je situace taková, že už tu máme víc než 180 případů. Epidemie zpravidla začínají importovaným případem ze zahraničí, ze začátku je postižena dětská populace, pak to jde do vyšších věkových kategorií.

Jsou ta čísla alarmující?



Nejsou to katastrofická čísla jako v Rumunsku, kde bylo deset tisíc případů, ale už počet sto až dvě stě znamená, že je to problém. I vzhledem k přísným opatřením v nemocnicích, kde personál kvůli kontaktu s nemocným jde do karantény a nemůže vykonávat praxi. Bylo to například na urgentním příjmu v Motole, kde se hledal nouzový režim, aby to vůbec mohlo fungovat.

Jak nebezpečné jsou spalničky?



Spalničky jsou bohužel z dětských onemocnění s vyrážkou nejzávažnější. Vyskytuje se u nich řada komplikací, které mohou vést až k úmrtí pacienta. Tou vůbec nejzávažnější komplikací je virová encefalitida, která vede k úmrtí v řadě případů.

Roman Prymula

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Podle vás se spalničky do ČR dostaly ze zahraničí. Hodně se ale mluví i o tom, že epidemii živí i neochota některých rodičů nechat své děti očkovat.



Ta tomu určitě přispívá. Kdyby byla proočkovanost větší než 95 procent, tak by virus v populaci teoreticky vůbec neměl cirkulovat. Je to složitější v tom smyslu, že starší ročníky dnes nemají dobrou imunitu, protože se s onemocněním nesetkávaly, ale toto určitě hraje roli u dětských skupin. Pokud je proočkovanost jen 90 procent, tak epidemie může cirkulovat.

Jak může stát tuto situaci zlepšit?



Chceme působit na populaci mladých matek a rodičů, aby to nepodceňovali. Oni argumentují, že by nechali děti očkovat jen proti spalničkám a ostatní očkování nechtějí. To považuji za zástupný problém, protože u těchto vakcín nejsou popsané žádné nežádoucí reakce, které by se vymykaly nad rámec těch běžných.

Druhá věc je informační kampaň na různých portálech, i ministerských, protože dnes přibývá neověřených informací na sociálních sítích. Řada matek věří konspiračním teoriím, že stát chce manipulovat s lidmi a v pozadí stojí farmaceutické firmy. S tímhle musíme bojovat, na začátku jsme to podcenili a nyní je proočkovanost nízká. V některých komunitách se diskutuje o tom, že je potřeba se vyhnout očkování, a to je špatné.

Ministerstvo přitom ale připravuje zákon o odškodnění obětí očkování. Nepřiznává tím stát, že fatální následky očkování skutečně existují?



Nikdy jsme netvrdili, že nejsou závažné nežádoucí účinky očkování. Ty jsou. Ale v porovnání s tím, kolik by zde bylo fatálních případů, pokud by toto onemocnění rozbujelo, tak nežádoucí účinky očkování jsou zanedbatelné.

Přesto však někteří mohou být postiženi, a právě proto ten zákon o odškodnění připravujeme. Předpokládáme, že do roka se může vyskytnout čtyři až pět takových případů, které dítě poškodí nevratným způsobem. Ty samozřejmě budeme chtít odškodnit.