Vladimír Klepáč, Právo

Jednašedesátiletá žena žádala úředníky radnice v Prachaticích o zaslání své výpovědi ze spisu k dopravní nehodě, při níž byla vážně zraněna. Úřad nic nezaslal a místo toho ji vyzval, ať si pro ni přijede. To vše za situace, kdy se po zlomenině bederního obratle učila chodit.

„Bylo to k smíchu a pláči zároveň. Někdo po mně chce, abych jela 300 kilometrů za situace, kdy jsem byla schopna vstát po kolizi z postele jen za použití korzetu. A to mi přitom šlo o to, že jsem chtěla kopii své vlastní výpovědi ze spisu,“ řekla Právu žena, jejíž stav je stále vážný.

Záleží na ochotě úředníka

I její příběh byl důvodem k tomu, proč ombudsmanka Anna Šabatová žádala nejprve ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO) a později také jeho nástupce Jana Hamáčka (ČSSD), aby úředníkům nařídili, aby byli k lidem vstřícnější a zasílali jim kopie dokumentů ze spisů.

Ombudsmanka neuspěla, a pokračuje tedy dosavadní praxe – záleží jen na ochotě daného úředníka. Šabatová se proto obrátila na vládu. „Nic nebrání tomu, aby úředník dokument nekopíroval, ale jen naskenoval a poslal,“ uvedla ochránkyně. Přesně to chtěla Fojtíková.

Život jí změnila dopravní nehoda, která se stala u Vítějovic na Prachaticku. Při jízdě na kole na výletě s přítelem ji srazilo osobní auto. S vážným zraněním skončila v nemocnici, kde ji ohledně nehody vyslechla policie. O několik dní později ji sanitka převezla domů do Brna, tedy konkrétně do Úrazové nemocnice.

Žádá vládu o nápravu

Když prachatický úřad odmítl kopii výpovědi zaslat, obrátila se na ombudsmanku. S pomocí Šabatové vznikla nová žádost se všemi paragrafy, na jejichž základě žena požádala o kopii výpovědi, a bylo jí již vyhověno. „Jenže to se přece pokaždé nemůžeme obracet na ombudsmanku, když něco takového chceme. Občan může samozřejmě kontaktovat advokáta, který mu žádost sice napíše, ale taky si její sepsání nechá pořádně zaplatit,“ dodala žena.

Ochránkyně má na věc naprosto rozdílný názor než Metnar a Hamáček. Oba tvrdí, že není povinností úředníků kopie nikomu zasílat. Ombudsmanka je ale přesvědčena o tom, že již ze současného správního řádu plyne pro občana právo „na dálku“ nahlížet do spisu.

Šabatová chce, aby Hamáček jen vydal metodický pokyn úředníkům, aby žádostem lidí vyhověli. „Věřím, že vláda situaci pochopí a současný stav napraví,“ uvedla.