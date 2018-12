Petr Kozelka, Právo

„Pokud je život dítěte z důvodu nemoci či vážného postižení utrpením pro něj i pro okolí, měla by rodina mít právo tomu dítěti zvolit eutanazii. Je přirozené, že o osudu dítěte rozhoduje rodina. Eutanazie není vražda. Mluvíme o lidech, jejichž život je pouze utrpení. Přijde mi přijatelnější, když o jejich osudu rozhodne nejbližší rodina ve spolupráci s lékaři, než aby rozhodoval stát, církev apod.,“ napsala advokátka do diskuze.

Takové vyjádření Candiglioty známé svou účastí zejména v lidskoprávních sporech Liga odmítla.

„Tento názor je v rozporu s aktuálně uznávanými lidskoprávními standardy. Nesplňuje ani základní podmínky eutanazie ve smyslu urychlení neodvratné a blízké smrti s cílem zkrátit nesnesitelné utrpení, ke kterému musí pacient dát opakovaně informovaný souhlas. Protože nejde o první případ v nedávně době, kdy jsou její vyjádření v rozporu s hodnotami Ligy a ohrožují její pověst, zvážíme také další kroky,“ napsal do prohlášení předseda organizace Dan Petrucha.

Candigliota: Chápu, že je to kontroverzní



Sama Candigliota ale za svým názorem stojí a pro Právo připustila, že ji taková reakce nepřekvapila. „Toto téma je vnímáno kontroverzně a já chápu, že se Liga takto distancovala,“ řekla.

„Mínila jsem to jako obecné vyjádření ke vztahu k dětem, které jsou ve vážném zdravotním stavu, nemají budoucnost a jejich život je utrpení. Mám za to, že eutanazie je řešením v situacích, kdy život nemá žádnou důstojnost, a měli by to být rodiče, kdo o nich rozhodne. I usmrcení dítěte může být v jeho nejlepším zájmu,“ řekla Candigliota Právu.

Současně upozornila na nedávný případ z Velké Británie, kdy stát rozhodl o tom, že malý chlapec bude odpojen od přístrojů i přes odpor jeho rodiny, která měla dostatek prostředků k tomu, aby dál péči zajišťovala. „Je nepřijatelné, aby takto rozhodoval stát,“ vysvětlila. [celá zpráva]

„Primárně by se ale měla využít veškerá pomoc pro rodinu jak po stránce zdravotní, tak i sociální, aby rodiny nebyly zničeny péčí o těžce postižené dítě. Kdybych já sama byla dítětem, které je potřeba neustále kurtovat nebo drogovat, aby přežilo, tak bych byla za sebe ráda, aby moji rodiče mohli rozhodnout o mém usmrcení, než aby stát rozhodoval, že všechny děti musí za každou cenu přežít,“ dodala Candigliota.