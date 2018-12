ČTK

Komisař tento týden oznámil, že Evropská komise (EK) nebude proplácet žádné žádosti o dotace Agrofertu, dokud se Babišův střet zájmů neprošetří.

Dopis podle Respektu potvrzuje, že podle EK je český premiér minimálně od srpna v nepovoleném střetu zájmů. "Jako jediný beneficient svěřenských fondů, do kterých byly převedeny vaše akcie (...) skupiny Agrofert, máte zájem na ekonomickém úspěchu těchto podniků," cituje týdeník z dopisu. List upozorňuje, že o střetu zájmů už nemluví jen interní materiál unijních právníků, ale člen EK v oficiální korespondenci.

První možností, jak vyřešit střet zájmů, je podle dopisu zpřetrhání všech vazeb Babiše i jeho rodiny na Agrofert. Svěřenské fondy by se musely přetvořit na tzv. slepé, kdy by Babiš s rodinou neměli možnost zjistit, zda nějaké politické rozhodnutí firmám z fondu neprospěje.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Druhou alternativou je podle Oettingera to, že by Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů. "Taková možnost by se dala v praxi naopak zařídit a zkontrolovat velmi snadno. Babiš by ale tratil velké peníze. Loni Agrofert na dotacích celkem zinkasoval rekordních 2,1 miliardy korun," připomněl Respekt.

Jako třetí připadá v úvahu možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s možným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

Evropský parlament ve čtvrtek přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. [celá zpráva]