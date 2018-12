Novinky, ČTK

Podle něj je Petříček stále ve vleku Miroslava Pocheho a nemá vlastní názor. „Já řekl panu premiérovi, že má názor podle toho, s kým mluví, ne vlastní," uvedl Filip

S řadou bodů dohody o toleranci kabinetu ale u KSČM panuje spokojenost.

Širší vedení KSČM také v sobotu doporučilo poslancům strany podpořit ve středu v Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu na příští rok. Musejí ale uspět vybrané pozměňovací návrhy, které komunisté prosazují.

Kandidátku povede Konečná



Strana si v sobotu také odhlasovala, že kandidátku strany pro volby do europarlamentu povede nynější europoslankyně Kateřina Konečná. Protikandidátem byl europoslanec Jaromír Kohlíček, který dostal asi čtvrtinu hlasů. Vítězství Konečné tak bylo v tajném hlasování přesvědčivé.

Na kandidátce komunistů by měli být i členové dalších stran či nestraníci, takže by měla nést název „KSČM - česká levice společně!”. „Rozpočet vychází na 7,5 milionu s DPH, tak nějak to budeme koncipovat. I s tímto malým rozpočtem se budeme snažit udělat co nejvíc parády,” uvedla Konečná.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května.