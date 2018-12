ren, Novinky

„Je to pravda. Jeden můj známý z toho byl obviněný, a protože mi zabezpečoval cesty do zahraničí v rámci zjišťování věcí kolem nové cestovní kanceláře, tak jsem do košíčku s těma lidmi spadl taky,“ řekl Blesku Boura a dodal, že se cítí nevinný.

Dále uvedl, že mu to přijde spíš jako černý humor, protože proti drogám celý život bojuje. Že je proti němu vedeno trestní řízení, už prý ví. Podle informací Blesku na něj míří i žaloba. Boura to ale považuje spíše za srandovní věc a nechává ji na svém právníkovi.

Exmoderátor se měl podle dostupných informací zaplést do obchodu s drogami. V Česku měl drogové kurýry řídit občan Vietnamu. Ti měli do Česka z Austrálie a Nového Zélandu přivážet kufry s oblečením a v nich kokain, heroin a pervitin.

Moderátora Slávka Bouru si mohou pamatovat především diváci pořadů z devadesátých let na TV Nova. Tam ještě společně se svou bývalou manželkou Markétou Mayerovou uváděl pořady jako Rande nebo Snídaně s Novou.