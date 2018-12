ren, Novinky

„Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení,” uvedla Česká televize na svém Twitteru.

#tvbarrandov: Potřebné právní kroky jsme již podnikli. V souvislosti s pondělním vysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa podáváme trestní oznámení. — Česká televize (@CzechTV) 13. prosince 2018

Tisková mluvčí ČT Karolína Blinková Novinkám v pátek ráno řekla, že zvažují i podání podnětu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta již dříve Soukupovy pořady posuzovala a došla k závěru, že porušoval zákon. [celá zpráva]

Majitel TV Barrandov se totiž ve svém pondělním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa nevybíravě opřel do České televize, do výběru jejích hostů a do novináře pořadu Newsroom Luboše Rosího, kterého častoval velmi sprostými nadávkami.

Ředitel TV Barrandov byl toho večera poněkud neklidný... pic.twitter.com/T2JfHhamUC — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 11. prosince 2018

„Já okamžitě chci, aby pořad Newsroom a ta Fridrichová (Nora Fridrichová - redaktorka pořadu 168 hodin - pozn. red.) rozebrali, proč Česká televize nepozvala do pořadu jako expertku na Maďarsko někoho jinýho než naprosto podivnou neerudovanou sluníčkářskou nevzdělanou aktivistku, která neumí maďarsky a žila tam rok,” kritizoval Soukup výběr hostů.

„Luboši Rosí, ty blbe, ty kluku jeden ušatej, tohle je pro tebe sólokapr jako kráva. Kreténe. Sólokráva,” pustil se do novináře pořadu Newsroom.