„Rozhodla jsem se především proto, že jsem byla minulý týden zvolena jedenácti hlasy předsedkyní Asociace krajů ČR,“ uvedla Mračková Vildumetzová, proč se rozhodla ve funkci zůstat, ovšem jako neuvolněná se 40procentním platem.

Že se stane neuvolněnou hejtmankou, slíbila už na podzim loňského roku, kdy byla zvolena také poslankyní. V únoru letošního roku prohlásila, že odejde nejpozději do konce roku z funkce hejtmanky úplně. K tomu ale nedošlo.

Neměla slibovat, co nesplní



Řada zastupitelů, a to jak koaličních i opozičních, se ve čtvrtek vyjádřila, že jim v podstatě kumulace funkcí nevadí, pokud je někdo dělá dobře. Například Jan Horník (STAN), který je sám starostou i senátorem, řekl, že mu kumulace funkcí u politiků nevadí.

„Ale měl by si rozmyslet dávat před volbami sliby,“ poukázal na to, že Mračková Vildumetzová několikrát právě tento jev odsuzovala. A to například i v době, kdy ve stejných dvou rolích byl hejtman Josef Novotný (ČSSD), kterého sama navrhovala kvůli tomu odvolat z pozice hejtmana.

Po sérii pochvalných vystoupení na adresu Mračkové Vildumetzové, a to i z řad veřejnosti, pak opoziční zastupitel Jiří Klsák konstatoval, že mu čtvrteční projednávání bodu týkajícího se hejtmanky připadalo jako záměrně dopředu připravené. „A velmi mi to připomínalo minulost a tak trochu absurdní divadlo,“ řekl Klsák (KOA).

Návrh zákona



Podle usnesení, které předložila sama hejtmanka a které dnes schválilo 33 ze 45 zastupitelů kraje, se také rozšíří počet statutárních náměstků hejtmanky z jednoho na dva. Tím druhým bude Petr Kubis (ANO).

Pokud parlament přijme návrh Mračkové Vildumetzové na změnu zákona, podle níž by při kumulaci funkcí dostávali poslanci, ministři a senátoři jen 40 procent platu za druhou uvolněnou funkci, stane se Mračková Vildumetzová opět uvolněnou hejtmankou a bude se řídit právě tímto zákonem.