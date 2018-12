Renáta Bohuslavová, Novinky

„Chtěl jsem tím vyjádřit sympatie a solidaritu s lidmi ve Francii, kteří se vzepřeli elitám a přinutili je s nimi jednat a mluvit,” řekl Novinkám Foldyna a dodal, že se to hodí ke čtvrtečnímu jednání Sněmovny.

Žlutá vesta ve Sněmovně

Ta se mimořádně sešla kvůli zdanění náhrad církevních restitucí, kterou inciovali poslanci KSČM. [celá zpráva]

„Ono se to trochu hodí k dnešnímu tématu. Je potřeba, abychom řekli, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Ale veřejnost protestovala proti způsobu, jakým se to dělo,” dodal Foldyna.

Jeho projev zaujal i některé kolegy. „Bohužel je poslanec, takže ho módní policie nemůže zadržet,” vtipkoval například na Twitteru poslanec TOP 09 Dominik Feri.

„Pro některé z kolegů to bylo velmi silné gesto a nesli to velmi těžce. Část z nich se ale usmívala,” dodal pro Novinky Foldyna.

Hnutí takzvaných žlutých vest vzniklo na protest proti zvyšování daní na pohonné hmoty. Lidé, kteří se k demonstracím přidávají, jsou ale také rozčilení kvůli stagnujícím příjmům a rostoucím životním nákladům. Vláda tento týden od zvyšování daní na benzín a naftu upustila, protestující přesto žádají další ústupky. Někteří z nich Macronovi vytýkají, že nerozumí problémům běžných lidí a nazývají ho „prezidentem bohatých”.

O víkendu se po celé Francii do protestů zapojilo kolem 136 tisíc lidí. [celá zpráva]