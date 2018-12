Pavel Karban, Právo

Kraj jako zřizovatel nemocnice chce do Karviné přesunout internu, ortopedii a chirurgii, v Orlové by tak měly zůstat pouze ambulance a v budoucnu by tam měla být léčebna dlouhodobě nemocných. Změny si prý vyžaduje ekonomická situace.

To ale odmítají nejen zaměstnanci orlovské nemocnice a obyvatelé města, ale i vedení radnice. To proto před pár dny kvůli záchraně zdravotnické péče ve městě požádalo o bezúplatný převod nemocnice na Orlovou s tím, že město bude ztrátový provoz dotovat.

„Zastupitelé schválili usnesení, ve kterém nám ukládají zahájit jednání se zřizovatelem nemocnice o možnosti bezúplatného převodu nemocnice na město Orlová,“ potvrdil starosta Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).

Spádová nemocnice pro 60 tisíc lidí

Ten řekl, že nejhorší scénář je ten, že v okrese Karviná nebude v případě zrušení lůžkového oddělení v Orlové pořádná interna.

„Nebude tam zabezpečena dobrá péče a nebude to fungovat. Ten dobrý scénář je, že se to nepohne nikam dál a bude se řešit optimalizace opravdu v celém kraji a ne tak, že se zruší jedna nemocnice,“ řekl starosta k protestujícím lidem a upozornil, že využití lůžkového fondu nemocnice je přes 80 procent. „Orlovská nemocnice patří k tomu nejlepšímu, co je, její spádovost je minimálně 55 až 60 tisíc lidí,“ doplnil.

Protestující dav vyzval k demisi náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO), který má optimalizaci zdravotní sítě v regionu na starost.

„Je mi zcela jasné, že vám není lhostejný osud nemocnice a úplně stejně mě není lhostejný osud zdravotnictví v kraji. Fakta jsou jasná, máme nedostatek zdravotního personálu, který je přetěžován. Za zhruba osm let budeme mít o 15 tisíc více obyvatel nad 65 let. Že nemáme zdravotníky, za to může systém, na který se ale nevymlouvám,“ hájil se Gebauer.

Protestující dav ale nepřesvědčil, lidé při jeho slovech pískali a vyzývali ho k odchodu.

„Pan Gebauer je spojen s naším ředitelem (Jiří Matěj - pozn. red.), jdou proti nám, nevím proč. Co je to za ředitele, který si chce zničit a zavřít fabriku, která funguje,“ pohoršovala se vrchní sestra ortopedického oddělení Vlasta Donová s tím, že z ověřených a veřejných zdrojů vyplývá, že nemocnice v orlové má čísla pozitivní.

O optimalizaci zdravotní sítě v Moravskoslezském kraji a osudu nemocnice v Orlové mají jednat moravskoslezští zastupitelé během dne.