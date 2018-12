Renáta Bohuslavová, Novinky

Debata na půdě Europarlamentu skončila. O rezoluci, která by mohla vést k zastavení dotací pro Agrofert, budou poslanci hlasovat ve čtvrtek.

19:30 - Komisař Oettinger na závěr europoslance ujistil, že udělá vše pro to, aby se s kolegy chovali nanejvýš objektivně. Zároveň slíbil, že podrobná zpráva s výsledky z lednového auditu vznikne ještě do konce volebního období, tedy do konce května.

19:27 - Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila šetření české orgány udělat nemohou. „Debata dnes jasně ukázala, že je to reálný problém popsaný i poslanci, kteří nejsou z ČR. Jde tu o evropské peníze a tyto instituce mají právo o tom diskutovat. Pokud bude premiérem Andrej Babiš, tak české orgány nemají možnost to vyřešit,” uvedl Pospíšil.

19:25 - Poslanci za KDU-ČSL Michaela Šojdrová nebo Pavel Svoboda vyzvali eurokomisaře Oettingera, aby vše nestranně vyšetřil.

Chci pogratulovat k velmi dobrému projevu @Telicka v debatě o střetu zájmů A. Babiše. Mířil na komoru. Jen doplňující otázka, kdy přesně jste od května 2014,co jste byl zvolen do Evropského parlamentu, zjistil,že A. Babiš má takto obrovský střet zájmů? — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) 12. prosince 2018

19:20 - Naopak bývalý kolega Charanzové, který ale z hnutí ANO vystoupil, Pavel Telička se na půdě europarlamentu do svého bývalého předsedy pustil.

Mrzí mě, že jsme museli dnes na plénu projednávat situaci o střetu zájmů A. Babiše, protože to poškozuje zájmy ČR. Za to ale nemohou, jak dnes zaznělo na půdě českého parlamentu z úst premiéra, čeští europoslanci, za to nemůže EU, ale za to může realita v této věci v ČR... pic.twitter.com/DuZuB5meCj — Pavel Telička (@Telicka) 12. prosince 2018

„Mrzí mě, že dnes musíme na plénu tuto věc projednávat. Poškozuje to Česko. Za to ale nemůžou europoslanci ani čeští poslanci. Za to může reálný stav v České republice a nečinnost české vlády a českého premiéra. Premiér ČR musí konat a dopis, který zaslal není přesvědčivý. Toto není zodpovědný přístup,” zlobil se Telička.

19:15 - Za nesmyslnou debatu označila poslankyně za ANO Dita Charanzová. „Mezi Evropskou komisí a ČR probíhá standardní komunikace oficiální cestou,“ uvedla.

19:08 - Slova se ujal i poslanec za ČSSD Miroslav Poche. Debata podle něj měla proběhnout až v lednu nebo v únoru poté, co budou jasné závěry Evropské komise. Střet zájmů premiéra je ale podle něj zjevný.

„Z toho, co víme, jasně z toho vyplývá, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů nebo že se podniku zbavil jen na oko. Jsou to všechno problémy jednoho člověka, které vrhají na Česko špatné světlo,” řekl na plénu Poche.

19:07 - „Česká republika si nezaslouží být na pranýři. Česká republika není Agrofert ani Čapí hnízdo,“ řekla ve svém projevu poslankyně za KSČM Kateřina Konečná z KSČM. „Babišovy kauzy řeší česká policie, zastupitelství a soudy, které jsou nezávislé,“ doplnila s tím, že se premiéra sama ale nechce zastávat.

19:05 - Dlabajová připoměla i dopis, v němž Andrej Babiš odpovídá a slibuje, že osobně přijme veškerá opatření pro to, aby byla situace s přijímáním dotací pro Agrofert prošetřena. [celá zpráva]

18:55 - Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) se na jednání zastala českého premiéra s tím, že je třeba počkat na to, až se vše prošetří. Zatím ani orgány Evropského parlamentu podle ní nemají všechny informace, a není tak možné přijímat žádnou rezoluci.

18:53 - Europoslanec za Starosty Stanislav Polčák upozornil, že premiér Andrej Babiš je podle něj zároveň příjemcem dotací a zároveň spolurozhoduje o evropském rozpočtu.

„Takto obrovský střet zájmů u premiéra členské země, jsme dosud nezažili. Pokud čerpá evropské dotace, tak musí dodržovat evropská pravidla. Europoslanci musí trvat na dodržování pravidel, na což dohlíží Evropská komise. Musíme ochránit peníze evropských daňových poplatníků,“ uvedl.

18:45 - Audit bude proveden už v lednu.

Evropská komise bude auditovat #dotace, které dostal #Agrofert. Již v lednu. A aby bylo jasné, nejde o spor Česká republika a #EU, jde o problém s podnikáním českého premiéra @AndrejBabis jako osoby a jeho zřejmý nesoulad s unijními, a tedy i našimi pravidly. #stretzajmu @TOP09cz — Luděk Niedermayer (@LudekNie) 12. prosince 2018

18:43 - Na slova eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera reagovali čeští eruposlanci. Ten uvedl, že Evropská komise se bude podrobně zabývat poskytnutými dotacemi pro Agrofert od roku 2007.

Dnešní #EPlenary: @Komise provede v ČR komplexní audit v lednu 2019, bude se týkat i období 2007 až 2013 a celého období před 2. 8. 2018,” řekl @GOettingerEU. @Europarl_CS — Miroslav Poche MEP (@PocheMEP) 12. prosince 2018

18:36 - „Není to skutečně v tuto chvíli žádná kampaň. Jde prostě o to, že je zapotřebí zjistit, jestli si tady někdo nepříhrává malou domů, nebo v tomto případě velkou domů,” řekl Zahradil. Zmínil také skutečnost, že jednání nevyvolali čeští europoslanci, a nejde tak o reflexi vnitropolitických sporů v ČR.

Jan Zahradil

FOTO: Petr Horník, Právo

18:35 - Jako první z čských europoslanců mluvil Jan Zahradil z ODS.

18:32 - „Dnešní debatu nevyvolali čeští europoslanci,” uvedl Jiří Pospíšil.

K výroku A. Babiše, že čeští europoslanci poškozují Česko: a) je to Andrej Babiš, kdo svým střetem zájmů Česko poškozuje, b) dnešní debatu nevyvolali čeští europoslanci, ale frakce Zelených, ve které není žádný Čech. To jen tak na okraj. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 12. prosince 2018

18:22 - „Žádné další peníze Agrofertu, dokud je porušována hospodářská soutěž a je tu podezření ze zneužití finančních prostředků v minulosti,” uvedla německá poslankyně Ingeborg Grässleová, která se proti možnému střetu zájmů českého premiéra vymezuje dlouhodobě.

„S rostoucími obavami sledujeme vývoj v České republice. Doposud se platby firmám bývalého ministra financí se zvedly ze 42 na 80 mil. eur. Premiér je žábou na prameni. České úřady se musejí postarat o to, aby činily to, co od nich čeká celá Evropa. Musí vykonávat tu trestně právní rovinu,” dodala s tím, že zatím má z fungování dobrý pocit.

18:20 - Europoslanec za STAN a TOP 09 Jaromír Štětina doplnil rezoluci o tom, že Babiš vlastní vlivná média.

Podařilo se mi do textu rezoluce o Babišovi prosadit pozměňovací návrh o tom, že Babiš nevlastní jen Agrofert, ale i vlivná média v ČR. Rezoluce se bude hlasovat zítra v poledne. #babis @pavelsafr @enkocz https://t.co/Yj2PFn1fJ0 — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 12. prosince 2018

18:14 - Slova se ujal eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. „Pokud nebude situace vyjasněná, nemáme důvod prostředky vyplácet. Chceme věc komplexně vyšetřit, abychom vyloučili střet zájmů,” uvedl. Od začátku srpna, kdy platí nová pravidla pro střet zájmů, nebyly podle Oettingera vyplaceny České republice žádné dotace související s Babišovým případem.

18:12 - „Je naprosto zásadní uplatňovat silné mechanismy k ochraně finančních zájmů EU,“ řekla v úvodu projevu rakouská ministryně Juliane Bogner-Straussová. „Nemůžeme dovolit, že peníze budou vynakládány nevhodným způsobem,“ dodala.

18:10 - Debata v Evropském parlamentu právě začala.

Debatu na program Evropského parlamentu prosadil klub evropských Zelených, jehož členové se podobně jako řada dalších europoslanců domnívají, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který převedl do svěřenského fondu.

Protože premiér zároveň rozhoduje mimo jiné o zemědělských prioritách české vlády, neměla by podle nich firma mít nárok na podporu z evropských fondů.

Většina europoslanců za ANO výzvu podpořit odmítá. Podle poslankyně Martiny Dlabajové (ANO) by se s rezolucí mělo počkat až na výsledek probíhajícího dialogu mezi Evropskou komisí a Českem.

Antibabiš v Evropském parlamentu



Babiš dlouhodobě střet zájmů odmítá. „Žádný střet zájmů nemám, řídím se podle našich zákonů. S Evropskou komisí jsme v kontaktu a já předpokládám, že se to vyřeší,” řekl Babiš.

Odmítl, že by mohl dotace pro Agrofert ovlivňovat. „Evropské fondy jsou kontrolované, Evropská unie tady má auditní orgán. Já vůbec do toho nezasahuju, nemám na to žádný vliv,” doplnil a dodal, že debata poškozuje Česko v zahraničí.

„Antibabiš se přenesl z českého Parlamentu do Evropského parlamentu a naši evropští poslanci jsou ti, kteří to tam rádi prezentují a poškozují mě, poškozují naši zemi. Mě to mrzí,” uvedl premiér.

Debatu o svém údajném střetu zájmů spojil s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, někteří europoslanci se podle něj chtějí před hlasováním zviditelnit.