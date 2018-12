Oldřich Danda, Právo

Ministerstvo obrany se jim v novém startu snaží pomoci a nabízí vysloužilcům rekvalifikace a také pracovní místa ve státních podnicích.

Největším zaměstnavatelem bývalých vojáků jsou Vojenské lesy a statky, konkrétně Divize ostrahy a služeb. Ta z vysloužilců vytvořila malou armádu strážných, kteří hlídají po celé republice objekty ministerstva obrany i armády a také zajišťují úklid vojenských objektů, cvičišť a střelnic.

„Máme okolo 1600 zaměstnanců, z toho je dvanáct set bývalých vojáků, necelá stovka jsou veteráni,“ uvedl pro Právo ředitel divize Jaroslav Kankia, generál v záloze a bývalý pilot stíhacího bombardéru Su-22.

Jsou zvyklí na pevný řád

Vysloužilcům a veteránům podle Kankii nabízejí práci přednostně, nejen proto, že je to politika ministerstva obrany, ale jsou pro práci v ostraze nejlépe připraveni. „Zvlášť veteráni, kteří prošli misí, si váží práce a jsou poctiví. A také mají bezpečnostní prověrku,“ podotkl generál.

Invalidy běžně nezaměstnávají, ale u bývalých vojáků a veteránů dělají výjimky.

„Máme pár vojáků, kteří měli v misích či ve službě zranění. Na jedné vrátnici je i voják, který přišel o ruku a vše v pohodě zvládá,“ poznamenal Kankia.

Státní podniky – ještě Vojenský opravárenský podnik z Nového Jičína (VOP CZ) a Letecké opravny Malešice (LOM Praha) – zaměstnávají celkově 1328 bývalých vojáků, z toho je 218 veteránů, tedy vojáků, kteří prošli bojovou misí.

Vojáci jsou totiž zvyklí na určitý režim, který v důchodu ztratí, a my jim ho zase vrátíme. Jaroslav Kankia, generál

Celkově má ministerstvo obrany v evidenci 14,5 tisíce novodobých veteránů.

Jedním z takových je Bohuslav Hrubý, který před měsícem skončil na generálním štábu v hodnosti podplukovníka. Zažil i misi v Afghánistánu, a když přemýšlel, co bude dělat v důchodu, sáhl s chutí po manažerské práci u divize ostrahy.

„Určitě to není kvůli penězům. Nechci ale ještě do bačkor a chci být mezi lidmi a dělat podobnou práci, co jsem dělal,“ řekl Právu Hrubý.

Podle Kankii dají práci všem vojákům, kteří mají zájem a projdou zdravotními testy. Řadě vhodných adeptů volá a snaží se je zlanařit, protože např. v pražské části divize chybí pětina lidí.

Spousta vojáků nabídku nejdřív odmítne. „Ale po třech měsících volají, jestli nemám práci. Vojáci jsou totiž zvyklí na určitý režim, který v důchodu ztratí, a my jim ho zase vrátíme,“ řekl generál.

Klid jim nesvědčí



Dodal, že jen málo vojáků dokáže bez problémů přejít na klidový režim. „Málokdo má tolik zálib, aby změnu ukočíroval. Řada lidí skončí v hospodě nebo u automatů. Není málo kluků, kteří byli na dně a kterým jsme tím, že jsme jim dali práci, pomohli z bryndy,“ řekl Kankia.

Obrana nabízí vojákům před koncem jejich závazku rekvalifikační kurzy. Mohou si udělat např. kurz pro řidiče záchranné služby – v pražské záchrance jezdí už okolo deseti bývalých vojáků. Dále je zájem o kurzy sváření nebo o rekvalifikaci na elektrikáře. Část vojáků jde ke strážníkům nebo sociálním službám.

Ministerstvo také podepsalo se Svazem průmyslu a dopravy dohodu, podle které budou veteráni mít přístup do databáze volných míst, které české podniky nabízejí. Prezident svazu Jaroslav Hanák uvedl, že to bude přínosné pro obě strany, protože bývalí vojáci mají dobrou kvalifikaci. „Mají technické znalosti, jsou zvyklí se učit novým věcem, umějí pracovat v týmu, jsou odolní vůči stresu a většinou ovládají cizí jazyky,“ uvedl Hanák.