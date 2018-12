Oldřich Danda, Právo

Celní správa v pátek oznámila, že poprvé v historii zabavila červený fosfor, který by mohl vystačit na výrobu skoro půl tuny pervitinu, a také byly zadrženy tři osoby podezřelé z výroby pervitinu a byla na ně uvalena vazba. Dva z nich byli Češi a jeden byl Vietnamec. Hrozí jim osm až 12 let vězení.

Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové zjistili, že dvacetiletá Češka nakoupila v průběhu tří měsíců 156 kg červeného fosforu, 200 kg jodu, 140 litrů kyseliny fosforečné, 37 litrů kyseliny chlorovodíkové, 30 litrů toluenu a 20 litrů metanolu.

„Z takového množství červeného fosforu by bylo možné nelegálně vyrobit celkem 460 kilogramů metamfetaminu,“ sdělila Kaňková. Kromě toho bylo zabaveno i neurčené množství pervitinu a finanční hotovost.

Podle v pátek zveřejněné zprávy o užívání drog v Česku v roce 2017 policisté a celníci loni odhalili 305 pěstíren konopí a také 264 varen pervitinu, což je víc než rok předtím.

„V oblasti velkoobjemové výroby a distribuce pervitinu i v roce 2017 působily vietnamské organizované skupiny,“ stojí ve zprávě. Český pervitin se vyváží do Německa, Rakouska, Francie, Norska a Švédska, ale i do Austrálie či Japonska. Po­dle protidrogové centrály se výroba pervitinu přesouvá z Česka do Polska, Nizozemska a Německa.

Také na výrobě konopí pod umělým osvětlením se podílí hlavně „skupiny osob s vietnamským původem“ a nově se zapojují i různé balkánské mafie.

Čtvrtina kouří, 100 tisíc se opíjí

Podle výroční zprávy v Česku loni přibylo problematických uživatelů pervitinu a opiátů. Celkově je jich okolo 48 tisíc. Uživatelů pervitinu přibylo asi čtyři sta, je jich 34 700 a uživatelů opioidů je 13 100, tedy o 600 víc než rok předtím.

„Znepokojivá je především rostoucí míra užívání opioidních analgetik mezi problémovými uživateli drog,“ stojí ve zprávě. Přibylo také narkomanů, kteří se opiáty a pervitinem předávkovali. Proti 32 mrtvým v roce 2016 to bylo 42 lidí.

Podle zprávy dlouhodobě klesá počet dospělých kuřáků tabáku, přesto kouří čtvrtina Čechů. Tedy dva miliony lidí v Česku si cigaretu zapálí každý den.

Velká část je také ohrožena alkoholismem, 1,6 milionu lidí pije rizikově (občas se opijí), 600 tisíc si dá denně sklenku či dvě a dalších 100 tisíc jsou vysloveně alkoholici – pijí denně nejméně litr vína, pět piv nebo čtvrt litru tvrdého alkoholu, a tak se i denně opijí.

S cigaretou každý desátý školák



Klesá i počet kouřících dětí ve věku 13 až 15 let, ale denně si zapálí 11,3 procenta žáků základních škol, mezi nimiž se rozmáhá kouření e-cigaret.

Konopí je v Česku stále nejužívanější ilegální drogou, podle odhadů se v Česku spotřebuje okolo 20 tun konopí. V posledním roce ji vyzkoušelo okolo deseti procent Čechů. S marihuanou má zkušenost třetina českých studentů.