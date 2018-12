Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Svou pohotovou reakcí pravděpodobně zachránil Martin své spolužačce, která kvůli šoku upadla do bezvědomí, život. Nečekal na příjezd záchranky a hned začal s první pomocí, pomohly mu i znalosti, které získal na diabetickém táboře. V tašce své spolužačky našel glukagon. Ten jí aplikoval do stehna. Následně sám instruoval učitele, co dalšího je potřeba učinit, aby se dívka dostala z kómatu.

„Změřil jsem jí glykémii, tu měla velmi nízkou, tak jsem jí aplikoval glukagon. Tělocvikář mezitím zavolal záchranku, všechno dobře dopadlo,” usmívá se dnes malý hrdina Martin. Po této zkušenosti si uvědomil, jak důležité je umět poskytnout první pomoc a jak nebezpečné onemocnění cukrovka je.

Přes 600 dobrých příběhů



Jeho pomoc nyní ocenil nadační fond Dětský čin roku, který v rámci stejnojmenného projektu každoročně oceňuje žáky základních a speciálních škol a žáky víceletých gymnázií, kteří vykonali nějaký dobrý skutek, či si všimli dobrého skutku svého stejně starého kamaráda. Ve čtvrtek na vyhlášení vítězů projektu Dětský čin roku 2018 získal Martin speciální ocenění.

Mezi dalšími oceněnými byla například i čtrnáctiletá Nikola Šindelářová z Kolína za pomoc zraněnému káněti lesnímu, na které narazila se svým dědečkem na procházce v lese. U zraněného dravce zůstali až do příjezdu odborníků ze záchranné stanice.

Dohromady letos poslaly děti do projektu Dětský čin roku přes 630 příběhů. „Je pro mě ctí potkávat zde každoročně malé hrdiny a inspirovat se jejich dobrým úmyslem, velkou odvahou a přirozeností, s jakou hrdinské skutky konají. Zvlášť v tomto předvánočním období je krásné si tyto dobré skutky připomínat a inspirovat se jimi,“ uvedl herec Aleš Háma, který každoroční vyhlášení oceněných moderuje.