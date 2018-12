Karolina Brodníčková, Právo

Dostal prý také od prezidentské kanceláře ujištění, že hlava státu Miloš Zeman po opětovném schválení normy Sněmovnou stihne do konce roku zákon podepsat.

„Konzultoval jsem dnes telefonicky s kancléřem (Vratislavem) Mynářem 'otevírací hodiny' prezidentské kanceláře mezi svátky. Vzhledem k tomu, že Senát pravděpodobně vrátí Sněmovně návrh, který má omezit skokový nárůst platů politiků, a v tomto důsledku by se vládní návrh nestihl projednat a od Nového roku by platy politikům narostly (což si ostatně přeje většina politiků vyjma Pirátů), plánujeme s Piráty svolání mimořádné schůze mezi svátky,“ napsal Bartoš do pirátské evidence lobbistických kontaktů.

„Pokud Sněmovna zdržovací taktiku Senátu zvrátí a na mimořádné schůzi Senát přehlasuje (v což doufám), pan prezident Zeman stihne návrh podepsat a tento bude platit k novému roku. Tím se automatickému skokovému nárůstu platů politiků o cca 20 000 korun, který bez tohoto zákona nastane, zamezí. Dostal jsem ujištění, že důležité zákony pan prezident Zeman podepisuje bez otálení klidně mezi svátky,“ dodal Bartoš.

Apeluju na senátory, aby se starali o dobré jméno své instituce a podpořili návrh zákona, který brání nárůstu platu politiků o 20 %. Náš poslanecký klub je připraven sejít se v této věci klidně mezi svátky, ale velmi rádi bychom se této nedůstojné taškařici vyhnuli. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 6. prosince 2018

Tzv. platový zákon, který by růst platů politiků od Nového roku zbrzdil, navrhl Sněmovně vrátit senátní hospodářský výbor. [celá zpráva]

O normě definitivně rozhodne horní komora na svém jednání příští středu. Pokud by se senátoři návrhem výboru řídili a Sněmovně zákon vrátili, nestihnou jej poslanci na řádné schůzi projednat. Platový zákon by se tím pádem nezměnil a základní hrubý plat politiků se zvýšil asi o 15 tisíc korun místo vládou navrhovaných osmi tisíc.