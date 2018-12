Kováčik vystoupil ihned po hlasování. „Kolegyně a kolegové, omlouvám se, že vyrušuji s takovou banalitou. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek, neboť mi nefungovalo hlasovací zařízení. Pan soused kolega Chvojka mi neidentifikovatelnou tekutinou způsobil nefunkčnost,“ prohlásil a pobavil tím ostatní poslance.

Tak napodruhé poslanci rozpustili 22 mld. z účtu fondu nár. majetku. Prostředky byly určeny prioritně na likvidaci ekologických zátěží, obnovu kult. dědictví se rozpouští ve výdajích příštího roku! Pamatuji si jak před dvěma roky s tímto návrhem ČSSD Babiš zásadně nesouhlasil! — Marian Jurečka (@MJureka) 5. prosince 2018

Vzápětí vystoupil Chvojka a omluvil se. „Je to pravda, já jsem už asi podesáté za toto volební období nalil kolegovi předsedovi Kováčikovi kafe na jeho stranu lavice, tentokrát do hlasovacího zařízení, omlouvám se za to, nebyl to žádný naschvál,“ vysvětloval šéf soc. dem. poslanců.

Řídící schůze Tomáš Hanzel nakonec musel přerušit jednání na 10 minut, aby se mohlo Kováčikovo hlasovací zařízení vyměnit. Sněmovna poté o novele hlasovala znovu.

Těsně přehlasovala Senát a hlasy ANO, ČSSD a KSČM rozhodly o tom, že vláda bude moci libovolně využít 22 miliard z privatizačního fondu. [celá zpráva]