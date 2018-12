ner, Novinky, ČTK, Právo

Některé úseky silnic v regionech jsou pak kvůli namrzlému povrchu nesjízdné. Hlavní silnice jsou ale s opatrností sjízdné. Podle meteorologů hrozí tvorba ledovky do dnešního poledne.

V Jihomoravském kraji je kritická situace hlavně v jeho západní části. Autobusové linky mají zpoždění až 30 minut, regionální vlaky do 15 minut, uvedla ráno na svém webu společnost Kordis, která je koordinátorem integrovaného dopravního systému v kraji. Podle reportéra Práva však například cestující ve Skalici nad Svitavou čekají na vlak do Brna i přes dvě hodiny.

U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet.

FOTO: kraje Jihomoravského HZS, ČTK

Před ledovkou varují také silničáři, většina silnic druhých a třetích tříd je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, dálnice jsou mokré po chemickém ošetření. Záchranáři od časného rána vyjížděli k autonehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. Další dvě auta havarovala u Vavřince na Blanensku, jednoho zraněného odvezla sanitka do nemocnice.

U Kobylí na Břeclavsku se po nehodě zranili tři lidé.

FOTO: kraje Jihomoravského HZS, ČTK

Kalamita zasáhla podle Kordisu v podstatě celý kraj. Největší potíže byly nad ránem v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku.

Městskou hromadnou dopravu v Brně v noci komplikovala námraza na trolejích a ve výše položených částech města také zledovatělá vozovka. Brzy ráno navíc kvůli přepálené troleji nevyjížděly tramvaje z vozovny Pisárky. Kolem 05:00 se podle webu Dopravního podniku města Brna podařilo dopravu uvolnit, lidé ale mají i nadále počítat s nepravidelnostmi na tramvajových linkách.

Snímek ze Skalice nad Svitavou, kde mají vlaky zpoždění přes dvě hodiny.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Silničáři v Brně ráno poslali do terénu všech 21 sypačů a spotřebovali přes 100 tun soli. „Komunikace v naší správě jsou nyní po chemickém posypu holé a mokré. Pro řidiče doporučujeme i nadále opatrnou jízdu, a to především na bočních komunikacích, které nejsou v naší správě a kde dosud nemusela údržba proběhnout,” uvedl Leoš Chasák z Brněnských komunikací. Opatrní by podle něj měli být i chodci.

Na nebezpečnou ledovku si musí dát pozor řidiči také v Olomouckém kraji, který v neděli odpoledne zasáhly dešťové přeháňky a prochladlé vozovky začaly namrzat. Ledovka se vytvořila například na některých silnicích v okrese Šumperk, pokrývá například silnici číslo 35 z Mohelnice na Moravskou Třebovou, kluzká silnice je ve stoupání neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny. Velká opatrnost je na místě i při řízení automobilů v ostatních částech Olomouckého kraje.

V Koclířově na Svitavsku narazila dodávka na ledovce do budovy hospody. Hasiči pomoci navijáku auto z vrat objektu vyprostili.

FOTO: HZS Pardubického kraje

Ledovka pokrývá například silnici číslo 35 z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou, a to v úseku dlouhém 18 kilometrů. Kluzká silnice je ve stoupání neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny. U obce Gruna tam časně ráno havaroval nákladní automobil.

Námraza na trolejích v České Třebové brzdí vlaky

Ve východní části Pardubického kraje se na silnicích často vyskytuje náledí. Na Svitavsku a Orlickoústecku jsou některé místní úseky zcela uzavřené. Lokálně jsou na vozovkách také zbytky sněhu, uvádějí silničáři. Problémy způsobila námraza i na železnici, podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavla Tesaře jsou hlavně u České Třebové.

Tesař ráno Českému rozhlasu řekl, že námraza na trolejích způsobila problémy u České Třebové ve všech směrech: tedy na Brno, Prahu i Ostravu. Podle něj je námraza na trolejích souvislá, špatně se odstraňuje a navíc stále prší. Situaci podle něj zlepší počasí, během dne by se mělo oteplovat.

Výstraha meteorologů před ledovkou ze 3. prosince

FOTO: David Ryneš, Novinky

V regionech jsou kvůli ledovce uzavřeny některé úseky silnic, například u Jevíčka, Křenova, Jaroměřic, Poličky, Trpína, Lanškrouna nebo Svitav, pod tíhou ledu se ohýbají stromy nad vozovku v okolí Žamberku.

Silničáři v noci z neděle na pondělí uzavřeli silnici I/11 na Suchý vrch na Orlickoústecku. „Přistoupili jsme k tomu z důvodu bezpečnosti řidičů. V této lokalitě se nacházejí vodní zdroje a my zde nemůžeme použít chemický posyp, který je účinný i v tomto počasí,“ říká technik údržby ze společnosti Sovis Pavel Jerie. V této lokalitě je povolen pouze posyp inertní. K uzavírce došlo v neděli ve 23 hodin a od pondělních časných ranních hodin pokračuje úsilí silničářů o zprovoznění úseku.

Na části silnic na Rychnovsku dnes hrozí náledí a na cestách ve vyšších polohách Orlických hor je slabá vrstva sněhu krytá posypem. Zbytky rozbředlého sněhu ležely dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku a v Krkonoších. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly po dešti mokré a s opatrností sjízdné.

Na Vysočině v noci na pondělí pršelo, silnice jsou kvůli ledovce sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejpostiženější je Žďársko, problémy jsou však i jinde. Zavřená je několik kilometrů dlouhá silnice třetí třídy mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku, kam se v noci nedostal ani sypač, řekl dispečer krajské správy Roman Hubený.

Popadané stromy na Liberecku



Dopravu v Libereckém kraji zkomplikovaly v pondělí ráno popadané stromy, hasiči je přes noc odstraňovali na více než 20 místech. Některé silnice byly ráno kvůli popadaným stromům uzavřené. V horských oblastech Semilska a Jablonecka je na silnicích nižších tříd zledovatělá či ujetá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací na dopravním webu.

„Vyjížděli jsme napříč celým krajem,” uvedla operační hasičů v Liberci. Po 5:30 hasiči vyjížděli do Všelibic na Liberecku, kde kmen zatarasil silnici 27715.

Silnice v dalších krajích jsou po ošetření většinou mokré a s opatrností sjízdné, podle silničářů mohou ale namrzat. Ve vyšších polohách na nich leží i zbytky sněhu.