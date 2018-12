Dvojí kvalita potravin musí z EU zmizet, zákaz se chystá, uvedla Jourová

Dvojí kvalita potravin u totožných značek a obalů v rámci EU je neférová praktika, která musí z EU zmizet. Evropská komise by zákaz dvojí kvality mohla schválit v únoru, do národní legislativy se promítne do dvou let. Už dnes je to ale klamání spotřebitele. V nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekla eurokomisařka Věra Jourová.