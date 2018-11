Renáta Bohuslavová, Novinky

Záměr vybudovat vládní čtvrť v Letňanech premiér připomněl primátorovi v dopise, který mají Novinky k dispozici a informovaly o něm Hospodářské noviny.

Vládní čtvrť by podle Babiše měla vyjít téměř na 10 miliard korun a pojmout by mohla až 10 tisíc úředníků. Volné budovy v centru by následně mohly podle Babiše sloužit pro kulturní účely jako muzea nebo galerie. Od Hřiba by Babiš chtěl především pomoct v získání pozemků.

„Dovolte mi proto zdůraznit, že zájem České republiky na získání příslušných pozemků je zásadní,” píše premiér v dopise.

Hřib: Praha potřebuje byty



„Momentálně v Praze nevidím využití pro uprázdněné úřednické budovy. Potřebujeme stavět především byty a administrativní budovy nejsou na byty jednoduše přebudovatelné,” reagoval na premiérova slova Hřib.

I tak se ale nový primátor debatě s premiérem nebrání, ale v současné době stavbu takové čtvrti za prioritu města nepovažuje.

„S panem premiérem se samozřejmě budu bavit o jeho záměru. Z mého pohledu je záměr zatím ale velice nejasný v tom, o jak velkém území se vlastně bavíme a kolik by to mělo pojmout úředníků,” řekl Novinkám Hřib a dodal, že současný trend je spíše stavět takové budovy poblíž dopravních cest.

Velký nárok na dopravu



„Můj názor je na to stále stejný. Chceme multicentrickou Prahu krátkých vzdáleností, což a priori vylučuje stavbu monotematických čtvrtí, protože to klade velké nároky na dopravu ve městě,” doplnil.

Navíc uvedl, že veškeré změny tohoto typu se netýkají pražské samosprávy. Reagoval tak i na návrh Starostů, kteří naopak připravili návrh zákona na to, aby se některé úřady z Prahy přemístily do krajských měst. [celá zpráva]

Piráti se podle něj v tomto ohledu chtějí zaměřit především na digitalizaci, aby nebylo tak zásadní „kde jaký úředník sedí”.

Andrej Babiš nápad na vytvoření jedné vládní čtvrti nezmínil poprvé. Již v minulém volebním období o tom mluvil s primátorkou Adrianou Krnáčovou. Poprvé se o záměru Babiš zmínil v prosinci 2016 a jako jednu z priorit si vybudování takové čtvrti stanovila i jeho současná vláda. [celá zpráva]