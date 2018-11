Novinky, ČTK

Namrzat mohou silnice na Vsetínsku. Dopravu ve Zlínském kraji navíc komplikují mlhy a silný vítr. Vozovky na většině území jsou však holé, suché a sjízdné bez omezení. Na Uherskohradišťsku a Zlínsku platí do úterních 10:00 výstraha meteorologů před možnou tvorbou náledí. [celá zpráva]

V kraji je převážně zataženo bez srážek.

Ve vyšších polohách Plzeňského kraje je ráno po nočním sněžení ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Je to v místech, v nichž silničáři nemohou kvůli ochraně přírody na vozovky používat sůl. Na chemicky ošetřovaných silnicích Šumavy je rozbředlý sníh, všechny vozovky jsou se zvýšenou opatrností sjízdné.

Ve vyšších polohách Šumavy napadlo do 20 centimetrů sněhu.

Některé silnice v okolí Šumavy a Novohradských hor jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Způsobilo to noční sněžení a teploty pod bodem mrazu. Vozovky na Táborsku nebo Jindřichohradecku však zůstávají suché. Řidiči musí počítat s komplikacemi i na některých vozovkách v okolí lipenské nádrže.

Teploty se po ránu v Jihočeském kraji pohybují kolem nuly, někde lehce mrzne. Podle předpovědi meteorologů může v dopoledních hodinách sněžit.

Navzdory varováním meteorologů jsou silnice na Vysočině po ránu sjízdné bez omezení. Podle silničářů tomu tak bylo i v noci. Meteorologové na jihozápadní části kraje varovali před náledím. Výstraha platí do 8:00. Silnice včetně dálnic jsou na Vysočině převážně suché a vymrzlé, jen na Pelhřimovsku a Jihlavsku mohou být míst kvůli mlze vlhké. Teploty se pohybují od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Na silnicích zejména ve vyšších polohách v Moravskoslezském kraji by měli řidiči dodržovat zvýšenou opatrnost. Na Bruntálsku a Opavsku se může místy tvořit ledovka. Na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku jsou silnice vlhké, avšak rovněž sjízdné se zvýšenou opatrností.

Pro nákladní vozidla je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensku.