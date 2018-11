Stavba provizorního mostu přes Novomlýnské nádrže čelí ataku nepozorných řidičů

Konvoj kamionů zastavujících před rozestavěným mostem s dotazem, kde se mají otočit. Řidič osobního auta, který zastavil před konstrukcí a osopil se na pracovníky stavby, co je, on chce projet. I to jsou zážitky provázející práce na provizorní konstrukci mostu přes Novomlýnské nádrže u Pasohlávek.