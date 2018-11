mip, ČTK, Právo

Stromy určené pro pražské vánoční trhy se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na pozemcích a v zahradách soukromníků nebo institucí.

Z Libereckého kraje putoval na Staroměstské náměstí i smrk před třemi lety, tehdy rostl na pozemku před továrnou firmy Fehrer Bohemia v České Lípě a bránil rozvoji závodu. Letos organizátoři trhů vybírali zhruba ze 30 tipů od veřejnosti.

Vánoční strom pro Prahu

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

„Tento vyhrál jednoznačně, protože splnil základní podmínky. To znamená, že je krásný, rovnoměrně zavětvený, dobře dostupný pro těžkou techniku. A dendrologové nám potvrdili, že je zdravý, tedy vhodný k postavení na Staroměstském náměstí,” řekla Tietze.

Na soukromém pozemku v Rynolticích na Liberecku 25. listopadu 2018 lesník pokácel vánoční strom pro Prahu. Vzrostlý smrk ztepilý se na Staroměstském náměstí rozsvítí 1. prosince.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Strom s průměrem 90 centimetrů v pařezu nabídl jeho majitel Svatomír Moc hlavně proto, že začínal být nebezpečný pro své okolí. „Když byl vítr, tak se dost nakláněl. Až do obýváku by mi spadl,” řekl Moc novinářům. Pohled na místo, kde zůstal jen pařez, byl pro něj nezvyklý. „Jde ale jen o zvyk a budu mít i více světla v domě,” dodal.

„Uznejte ale, že je krásný. Bylo by mi líto ho jen tak pokácet, takhle udělá ještě radost hodně lidem,“ věří Moc.

Strom pokácel dřevorubecký mistr republiky Jiří Vorlíček. „Vše se povedlo, bylo to bezpečné," řekl. Aby se smrk nepolámal a uchoval si svoji krásu, byl po celou dobu kácení zavěšený na laně jeřábu. „Dali jsme si s tím práci, možná nám to trvalo o chvilku déle, ale proběhlo to přesně tak, jak jsme potřebovali,“ dodal.

„Váha stromu je zhruba devět tun, po opracování se dostaneme k osmi tunám,” dodal Vorlíček.

Kácení přihlíželi i místní.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Poražení stromu si v obci se 750 obyvateli nenechaly ujít desítky lidí. „Pro nás je to velký zážitek. Myslím, že i v kronice to bude zapsáno velkými písmeny, protože je to i na 100 let naší republiky,” řekl starosta obce Jan Vacek. Uvedl, že na Staroměstské náměstí vypraví i zájezd, chystá se tam i Moc.

Přeprava do Prahy



Smrk poveze do Prahy americký nákladní truck. Bez nákladu váží souprava dvaatřicet tun a na délku měří 29 metrů. K trucku musel strom dopravit po poli speciální pásový jeřáb. Truck se stromem odpoledne zamíří z Rynoltic na Liberec, Mladou Boleslav a Milovice, kde bude mít přestávku.

„Z Milovic vyjede zhruba o půlnoci z pondělí na úterý, takže usazený strom uvidí Pražané už v úterý ráno,“ upřesnila Tietze.

Trhy v centru metropole potrvají do 6. ledna, jak bude strom ozdoben, organizátoři vánočních trhů zatím tají. Výzdoba ale bude nová, podle mluvčí bude vycházet z tradic. [celá zpráva]

Rozpočet trhů je zhruba 15 milionů korun. Novinkou bude kompostovatelné nádobí, na němž se budou servírovat pokrmy prodávané na trzích. „To znamená, že se nádobí zhruba do jednoho měsíce rozloží,” dodala Tietze.