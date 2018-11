Karolina Brodníčková, Právo

Při jednání Sněmovny o nedůvěře vládě jste měl na stole počítač s obrázkem Dartha Vadera, tedy záporné postavy Hvězdných válek. Znamená to, že stojíte na „temné straně síly“?



Ne, znamená to, že jsem fanoušek Hvězdných válek. A ta samolepka se mi hrozně líbí.

Poslanci ČSSD podle plánu odešli při hlasování Sněmovny ze sálu. Někteří však chtěli v její prospěch hlasovat. Proč jste se zachovali takto?

Bylo to řešení, na kterém se shodlo předsednictvo ČSSD. Drtivá většina členů poslaneckého klubu byla jednání předsednictva přítomna a zapojila se do diskuse. Bylo to jednomyslné rozhodnutí předsednictva a poslanecký klub ho respektoval.

Neměli by poslanci hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí bez příkazu předsednictva?



Moment, poslancům nemůže nikdo nic nařizovat. Předsednictvo jen dalo doporučení, jak má poslanecký klub postupovat a ten to respektoval. Nikomu jsme nic nenařizovali.

Když jste chtěli zůstat ve vládě, proč jste ji aktivně nepodpořili ve svém hlasování?



Abychom dali najevo, že kauzy Andreje Babiše vnímáme a distancujeme se od nich.

Hnutí ANO jste stejně jako opozice vyzvali, že by mělo vyměnit premiéra...

Ne, my jsme řekli, že by to bylo z našeho pohledu nejčistší řešení celé situace. Ale je evidentní, že se k tomu hnutí ANO jako vítěz voleb nechystá.

Má Babiš důvěru ČSSD?



Naši důvěru má ten koaliční projekt. Jsme přesvědčeni, že je úspěšný, a proto v něm zůstáváme.

Slyšeli jsme projev Tomia Okamury, byl nachystaný nás ve vládě nahradit

Ale co sám premiér? Tomu po nových informacích souvisejících s dotační kauzou Čapí hnízdo důvěřujete?



Pro nás je důležité, aby premiér ty věci vysvětlil. Vysvětlit je musí především orgánům činným v trestním řízení. Jsem rád, že policie koná. Očekávám, že na všechny otázky pan premiér odpoví.

V klubu ČSSD premiér Babiš na otázky již odpovídal, a přesto se předsednictvo ČSSD usneslo, že nejlepší by bylo, aby z pozice předsedy vlády odešel.



Popisovali jsme fakt, že ta neustálá debata kolem kauz Andreje Babiše komplikuje práci vlády. Do té jsme šli, abychom mohli prosazovat náš program a dokázat voličům, že pracujeme pro ně. To je objektivní fakt.

Video

Záznam: Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě

Opozice se domnívá, že kdyby se k ní ČSSD připojila a vyjádřila vládě nedůvěru, mohli byste společně na hnutí ANO vyvinout tlak, aby premiéra vyměnila za někoho, kdo není obviněn v dotační kauze. Co vy na to?



Ano, čekal jsem, že hlavním terčem bude dnes ČSSD za to, že se k opozici nepřidala. Ale opozice rozhodně nemohla počítat s tím, že bude soc. dem. hlasovat proti vládě, ve které sedí. Jediné, co ČSSD mohla udělat, by bylo, že by její ministři podali demisi a z vlády odešli. Samozřejmě jsme diskutovali všechny alternativy. Ale rozhodli jsme se ve vládě zůstat. Nešli jsme do vlády, abychom řešili kauzy Andreje Babiše, ale abychom prosazovali náš volební program, a to se nám daří.

Alternativy, které se otevíraly, nebyly lepší ani pro ČSSD, ani pro Českou republiku. Slyšeli jsme projev Tomia Okamury, byl nachystaný nás ve vládě nahradit.

Dokonce řekl, že je potřeba zbavit vládu sociální demokracie. Už jen z tohoto pohledu jsme se nemohli spojit s opozicí a s Tomiem Okamurou, abychom naši vládu sundali. Opozice neměla plán B. Kdyby naši ministři podali demisi a vyjádřili kabinetu také nedůvěru, pokračoval by zbytek kabinetu hnutí ANO v demisi. Nastaly by spory mezi ústavními institucemi, nestabilita, chaos.

Měl jste vážnější důvody domnívat se, že by svou vládu Babiš opřel o SPD Tomia Okamury?



Minimálně tu zaznělo velmi jasné prohlášení Tomia Okamury, který nabídl Andrejovi Babišovi 22 hlasů svých poslanců na zlatém podnose.

Hovořil jste s prezidentem Milošem Zemanem o tom, zda by nechtěl situaci pomoci uklidnit a pověřit sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO?



Nebudu komentovat rozhovor s panem prezidentem na čtyři oči. Ale stanovisko pana prezidenta bylo jasně prezentováno, rozhodl se podpořit Andreje Babiše.

Spojence pro výměnu premiéra jste nehledal ani v KSČM, která kabinet podporuje?

Z vyjádření KSČM je evidentní, že ani na minutu neuvažovala, že by šla touto cestou.

Premiér se nechal slyšet, že ho zklamal váš ministr zahraničí Tomáš Petříček. Babiše se zřejmě dotkla jeho slova o tom, že by měl z čela kabinetu odejít. Petříček rozzlobil i prezidenta, který o něm řekl, že je loutka europoslance Miroslava Pocheho. Cítíte tlak, že byste měl ministra vyměnit?



Každý náš ministr má právo na svůj názor. Nechystám žádné změny ve vládě.

Ani pokud je bude premiér požadovat?



Ani pan premiér a ani pan prezident se mnou o ničem takovém nemluvili. Platí, že ministry soc. dem. nominuje ČSSD.