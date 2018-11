Oldřich Danda, Právo

Politici napříč stranami projekt podporují. Obrana po odsouhlasení vládou osloví čtyři zbrojařské koncerny a pošle jim své podmínky.

Kromě nejnižší ceny a splnění technických parametrů budou muset zbrojaři také splnit třetí podmínku, a tou bude přenést podstatnou část výroby a servisu do Česka, konkrétně do Vojenského opravárenského podniku VOP CZ v Novém Jičíně, což je státní podnik zřizovaný ministerstvem obrany.

„Máme představu, že zapojení VOP při výrobě bude velmi vysoké, a také budeme chtít, aby následný servis byl v maximální míře ve státním podniku,“ řekl Právu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Obrana již na začátku září rozhodla, že osloví britský BAE Systems (CV-90), španělský General Dynamics European Land Systems (Ascod) a dvě německé společnosti PSM (Puma) a Rheinmetall Landsysteme (Lynx). Všechny čtyři firmy již podepsaly s VOP CZ dohodu, že pokud vyhrají, budou se státním podnikem spolupracovat. Teď je otázkou, do jaké míry.

Šéf celého projektu Ctirad Gazda věří, že firmy se budou předhánět, kolik procent výroby přenesou do Česka. Jako příklad uvedl, že General Dynamics by měl dodávat britské armádě skoro 600 obrněných vozidel Ajax. Prvních sto vozidel vyrobí GD ve své továrně ve španělské Santa Barbaře. Další vozidla se ale budou montovat v jižním Walesu. „Takový poměr by se nám také líbil,“ řekl Právu Gazda.

Do vozu se musí vejít 11 vojáků

Miliardové zakázky se nemohou dočkat ani v Novém Jičíně. VOP CZ se totiž dostal loni do ztráty 60 milionů korun. Podle ředitele státního podniku Marka Špoka nebude o mnoho lepší ani letošní rok, a proto doufá, že od ministerstva dostanou víc zakázek a budou mít práci pro špičkové techniky a inženýry, které v civilní strojírenské výrobě dostatečně nevyužijí.

„Spolupráce při výrobě BVP je projekt, který by nám mohl práci zajistit,“ řekl Špok na nedávném jednání branného výboru Sněmovny. Jednou ze základních technických podmínek bude, aby se do vozidla vešlo jedenáct vojáků: řidič, velitel, střelec, dva specialisté a výsadek. „To je nepřekročitelná podmínka,“ řekl šéf projektu Gazda.

Armáda požaduje 210 strojů v sedmi variantách. Nejvíc bude bojových obrněnců, dále vozy pro velitele, průzkumné, ženijní, zdravotní, vyprošťovací a dělostřelecká pozorovatelna. Vozidla by měla být vybavena kanonem ráže minimálně 30 mm. Dále by měla být vyzbrojena kulometem a protitankovými střelami. Výhodou podle Gazdy bude, pokud jsou obrněnce už někde zavedené v armádě.

„Bude se k tomu přihlížet, ale nebude to rozhodující,“ řekl. Dalšími povinnými podmínkami bude vysoká balistická a protiminová ochrana, maximální váha, výkon a rychlost. Obrana zatím nechce sdělit, zda bude požadovat buď automaticky řízenou, nebo posádkovou věž. Podle informací Práva ale vojáci preferují, aby věž byla určená pro posádku.

Vznikl zvláštní tým



Ministerstvo by chtělo podmínky zakázky poslat všem kandidátům do konce roku. Materiál musí ale nejdříve posoudit vládní skupina pro transparentní zakázky a následně jej musí vzít na vědomí kabinet.

Náměstek pro vyzbrojování Daniel Koštoval věří, že pokud odstartují soutěž po Novém roce, tak do začátku léta by mohli dostat od firem nabídky. Pak by vybrali vítěze a na podzim 2019 by chtěli podepsat smlouvu. První obrněnce by pak mohly dorazit do dvou let.

Podle mluvčího obrany Jana Pejška je příprava nákupu BVP za 53 miliard natolik důležitá, že ve vyzbrojovací sekci vznikl zvláštní tým o 12 lidech, kteří se od začátku roku nevěnují ničemu jinému.