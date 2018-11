Novinky

„ČSSD nezklamala, stáhli kalhoty kilometr před brodem,” glosoval na Twitteru poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

„Mrzí mě, že se sociální demokraté fakticky rozhodli podpořit ve vládě trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše, který je podezřelý z maření vyšetřování. Pro ČSSD jsou zjevně důležitější ministerská křesla než vlastní důstojnost, navíc v situaci, kdy jsou mnohdy ve sněmovním hlasování nahrazováni hnutím SPD,” dodal Ferjenčík.

Odchod poslanců ČSSD ze sálu při samotném hlasování o nedůvěře, který strana avizuje, totiž nic neřeší. K vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlas. Šest opozičních stran, které hlasování svolaly, má dohromady 92 hlasů.

Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v České televizi řekl, že by očekával, že koaliční poslanci budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry. „Je to řešení, které přijala ČSSD. Není to příliš hrdinské řešení,“ uvedl

Rozdělení mandátů po volbách

„ČSSD souhlasí s tím, že premiér by měl odejít, ale nic pro to neudělá. Je to alibistické. Toto rozhodnutí je nejen zbabělé, ale zejména chybné a otevírá cestu rozkladu důvěry v demokratický stát. ČR se setrváním Andreje Babiše ve funkci premiéra přiblížila k předčasným volbám,“ uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Místopředseda ODS Martin Kupka přirovnal postoj ČSSD k chytré horákyni. „Rozhodli se pro krok, který neříká vůbec nic,” podotkl.

ČSSD podle něj promarnila svoji příležitost. Sociální demokraté měli možnost se vyjádřit k tomu, zda budou tolerovat osobu Andreje Babiše, ale fakticky tím umožnili další trvání jeho vlády. „Tímhle gestem bude ČSSD ztrácet před svými voliči,“ řekl Kupka v České televizi.

ČSSD chce rozpustit Sněmovnu

"Rozhodnutí ČSSD je čistokrevná zbabělost. Pokud není ČSSD schopna podpořit hlasováním svoji vlastní vládu, tak by ji měla okamžitě opustit," řekl ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

„Pro vyřešení politické krize nejsou nutné předčasné volby. Ale stačí výměna trestně stíhaného premiéra, který maří vyšetřování vlastní kauzy. Úvahy o rozpuštění sněmovny jsou jen manévrem ČSSD, jak zakrýt neochotu odejít z vlády a strachu postavit se AB,“ tweetoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Nezúčastnit se hlasování znamená podržet Andreje Babiše ve funkci premiéra. Má to stejný faktický důsledek, jako hlasovat proti. Je to jen mnohem alibističtější,” uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Opozice navrhla hlasování o nedůvěře po reportáži portálu Seznam Zprávy, v níž syn Andreje Babiše říká, že jeho otec chtěl, aby zmizel v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání.

Podle opozice se tím potvrzuje, že kauza Čapí hnízdo premiéra zatěžuje a měl by odstoupit z vlády, dokud se celá záležitost nevyjasní. To premiér odmítá.