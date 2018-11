dan, Právo

Podle náčelníka na nedávné vojenské přehlídce k stému výročí Československa ukázali moderní techniku, ale i třicet let staré obrněnce. „Máme ale i techniku starší, kterou bychom se neodvážili na přehlídce ukazovat,“ řekl Opata. Dodal, že pokud mají vojáci bránit zemi a bojovat v misích proti terorismu, nelze nákupy techniky nadále odsouvat.

Podle Opaty je potřeba co nejdříve nakoupit neprůstřelné vesty a helmy, ruční zbraně a dále bojová vozidla pěchoty BVP, radary MADR, víceúčelové vrtulníky a dělo ráže NATO. Dále zmínil, že nechtějí nakupovat jen obrněnce. „Ale také robotické systémy nebo průzkumné a útočné bezpilotní prostředky. V plánu máme i použití umělé inteligence,“ řekl Opata.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poznamenal, že armádní rozpočet již několik let roste a na nákupy bude dost peněz. V letošním roce se podle něj podařilo uzavřít dohody na nákup vojenské techniky a materiálu za více než 14,5 miliardy korun. Do konce roku by měli ještě podepsat smlouvu s USA na dodání 1400 radiostanic Harris za dvě miliardy korun.

Příští rok očekává, že se jim podaří podepsat smlouvy na nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty BVP a 14 víceúčelových vrtulníků.

Ministr také řekl, že by se mělo konečně podařit uzavřít smlouvu na dodání osmi izraelských radarů za 3,5 miliardy korun. „Jsou činěny zásadní kroky k dokončení akvizice 3D radarů MADR,“ řekl ministr. Tato zakázka měla být podepsána již před více než rokem, ale podpis zhatilo to, že zakázku začala vyšetřovat vojenská policie.