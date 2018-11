Matěj Říha, Právo

„Soud prvního stupně v rámci hodnocení důkazů některé části výpovědí svědků i obžalovaných pominul, jiné interpretoval nepřesně či je v rámci shrnutí výpovědí v napadeném rozsudku významově posunul,“ popsala Právu hlavní důvody pro zrušení rozsudku mluvčí vrchního soudu Simona Heranová.

Podmínky neplatí

V kauze jde o uzavření údajně nevýhodných smluv se společností Haguess, která vlastnila práva ke kartě Opencard. Pražští radní v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) smlouvy v dubnu 2012 jednomyslně odsouhlasili, jelikož jim to doporučila výběrová komise. Jejich rozhodnutí však následně začala prověřovat policie.

U soudu skončilo 15 lidí – členové rady, zaměstnanci magistrátu nebo externí členové komise, která doporučila smlouvy podepsat. Podle detektivů chybovali v tom, že zakázku za zhruba 75 milionů korun přiklepli firmě rovnou a nevypsali výběrové řízení. Politici se dlouhodobě hájí tím, že se snažili řešit problémy projektu, který spadá do éry exprimátora za ODS Pavla Béma.

Tvrdí, že tehdy neměli jinou možnost než smlouvy podepsat. Pokud by to neudělali, tak by systém zkolaboval nebo by ho museli nechat vypnout.

Podmíněný trest dostal pouze Svoboda s Hudečkem, bývalá radní pro informatiku Eva Vorlíčková, exradní pro dopravu Josef Nosek a někdejší ředitel magistrátního odboru pro informatiku Jan Teska.

Svědek řekl něco jiného, než uvedl soud



V září ale vrchní soud vyhověl jejich odvoláním, a tresty tak neplatí. Svobody se přitom verdikt netýká. Jeho stíhání je v současnosti zastaveno kvůli poslanecké imunitě.

Zkreslených výpovědí bylo podle vrchního soudu v rozsudku několik.

Podle České televize soud chyboval třeba u svědka Jana Labského, jehož výpověď interpretoval takto: „Nedokázal si vybavit ani to, zda byly v daném případě probírány podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.“

Ve skutečnosti však podle vrchního soudu uvedl něco zcela jiného. Konkrétně to, že jiná možnost než jednací řízení bez uveřejnění nepadla reálně do úvahy.

Uvedené vady odvolací soud přivedly k pochybnostem, zda soud učinil správná skutková zjištění, jež následně vedla k právním závěrům, na jejichž základě byli odsouzeni. Nezbylo mu tak nic jiného než rozsudek zrušit a případ vrátit k novému projednání.

Bylo jednání politiků trestné?

Kromě toho bude muset soud v novém jednání zvážit, zda obžalovaní při vytýkaném jednání nenavazovali na rozhodnutí, která magistrát přijal již dříve.

Konkrétně jde o rozhodnutí magistrátních úředníků, kteří v letech 2006 a 2007 firmu Haguess do projektu Opencard vybrali, ačkoli nesplňovala podmínky a její nabídka nebyla výhodná. Část úředníků kvůli tomu byla pravomocně odsouzena.

Pražský městský soud dostal ještě další doporučení, kterým se bude muset řídit. Zabývat se bude muset tím, zda politici nejednali v krajní nouzi nebo zda jejich jednání bylo natolik společensky škodlivé, aby se posuzovalo podle trestního zákoníku.

„Tyto úvahy se však budou odvíjet od nových skutkových a na ně navazujících právních závěrů, jejichž tvorba je zcela na soudu prvního stupně,“ doplnila Heranová.