Novinky

„Tady se dělá mediální kauza z hyen,“ řekl předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Vyhýbal se odpovědi na otázku moderátora Václava Moravce, zda není hyenismus, když premiér zveřejní fotografii nemocného syna na Facebooku.

„To je jejich věc, proč se bouráte do soukromí těchto lidí,“ řekl a odváděl pozornost jinam: „Vy jako Česká televize jste třikrát uvedli, že jsem byl členem představenstva firmy Čapí hnízdo, kde jsem nebyl.“

Stěžoval si, že Česká televize uvedla, že je „ložený, že dostane osm let“. Moderátor mu sdělil, že on to nikdy neřekl a dál trval na odpovědi.

Když Faltýnek neodpovídal na otázku, zeptal se ho: „Vy jste ji zapomněl?” Faltýnek odpověděl: „Ano, už jsem ji zapomněl.“ Opakoval místo toho své: „Reportéři Seznamu Zpráv, soukromé firmy, zvláštním způsobem z toho udělali kauzu, je to pokračování Kauzy Čapí hnízdo. Vyšetřování se blíží ke konci a je to potřeba oživit. Mě to připadá lidsky - celá ta debata nás všech - není dobrá.“

Nakonec ale odpověděl na dotaz ohledně etiky jednání premiéra: „Nechme to na něm.“ Zároveň zdůraznil, že je hlavně „neetické si tajně nahrávat člověka“.

Lidovecká kritika



Téma opět zvedl předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek, který zpochybnil jednání Andreje Babiše staršího jako otce: „Pan premiér ve veřejném prostoru mluví o diagnózách svých dětí.“

Zmínil současně, že je to druhý nejbohatší člověk v zemi a jak při tom jedná: „Máte možnost zajistit pobyt v nejlepších sanatoriích ve Švýcarsku a ve Francii, a vy ho svěříte opravci kol, kterého zná zprostředkovaně, a ten ho odveze na Krym, kde ho svěří nějakému děvčeti. Ona ho odveze do Krivého Rogu, označovaného za Mordor, což je jakési předpeklí. Uděláte to místo toho, abyste vlastnímu synovi poskytl to nejlepší jako každý táta, který rodinu chrání. Rezignoval jste na roli otce.“

Naznačil, že to může být účelové, což podpořil i moderátor, když ukázal, že v cizině byl Andrej Babiš mladší vždy, když se vyostřila situace okolo Čapího hnízda.

„Je normální, že se odveze na Krym, na okupované území, co kdyby se tam rozjela schizofrenie?“ dodal Bartošek a zmínil, že Babišův syn byl tři týdny bez dozoru.

Faltýnka to pobouřilo: „Chce se mi z pana Bartoška poprvé zvracet. Vy vydáváte stanoviska za fakta, že tak jsou. Kdyby tady seděl pan premiér možná by odpověděl, možná by se mu chtělo ještě více zvracet.“ Dal to do souvislosti s malými preferencemi lidovců, kteří takto jednají, protože „mají pět procent“.

Zahraničně politické dopady



Kritika přišla na Babiše i ze strany SPD. „Má to zahraniční politické důsledky. Ukrajina samozřejmě nevidí ráda, že se jezdí na okupovaný Krym,“ řekl Radek Kote, který stojí v čele poslaneckého bezpečnostního výboru.

Faltýnek se však choval, jako by nevěděl, jaké je stanovisko Kyjeva, když řekl: „Nebyl jsem na Krymu a možná tam zajedu, údajně je tam hezky.“

Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD, který je současně ministrem vnitra, popřel náznaky premiéra, že kvůli vybavení reportérů může být za kauzou někdo z výzvědných služeb: „Chci jasně vyloučit jakýkoli podíl rozvědky a pan premiér by měl své podezření zdokumentovat. Pokud mluví o rozvědce, tak ať to vysvětlí a nebo se omluví.“