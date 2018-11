Příští týden se pořádně ochladí. A začne sněžit

Nezvykle teplé počasí vystřídá v Česku opravdová zima. Průměrné denní teploty by měly klesnout až k bodu mrazu, navíc by mělo začít sněžit. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který byl zveřejněn v sobotu.