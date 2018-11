zpe, Právo

Sirotci tam podle něj můžou bydlet a postupně se vrátit do syrských rodin. O tom, že by se sirotci přestěhovali do České republiky, premiér neuvažuje.

„Ty syrské děti se narodily v Sýrii a jsou zvyklé na to prostředí, chtějí tam žít. Sýrie říká ano, máme vícero zničených škol, mohli byste zainvestovat,“ konstatoval premiér.

Kdy by mohl být projekt hotový a kolik to bude stát, Babiš neřekl. „Kdy to bude, to nevím. Nechci předjímat nějaká čísla. Firma, se kterou jsem jednal, slíbila, že to nějak spočítá,“ uvedl.

Česká vláda prý původně uvažovala, že bude v Sýrii hledat nějaký pozemek. Velvyslankyně v Sýrii prý ale doporučila koupit nějaký areál se zničenou školou a obnovit ji.

Babiš nedávno čelil kritice, když odmítl, že by Česko mohlo přijmout byť jediné syrské dítě, které ztratilo rodiče.