„Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy,“ řekl Babiš novinářům před odletem do Bruselu. Poděkoval prezidentovi Miloši Zemanovi, který ve čtvrtek v rozhovoru pro televizi Barrandov uvedl, že v případě vyslovení nedůvěry vládě pověří Babiše sestavením vlády znovu. [celá zpráva] „Jsem strašně rád, že mě podpořil,“ řekl Babiš, který za podporu poděkoval také senátorovi Jiřímu Čunkovi.

K rezignaci do vyšetření kauzy padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo vyzval Babiše Senát i sněmovní opozice, která vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. To se bude konat příští pátek. Že by měl Babiš odstoupit z funkce premiéra do vyšetření případu, si myslí také většina respondentů v průzkumu agentury Median. [celá zpráva]

K tématu se rozhovořil poté, co dostal dotaz týkající se jeho názoru na to, že jeho syn v e-mailu serveru Seznam Zprávy napsal, že jeho otec lže, když tvrdí, že musí být kvůli své diagnóze pod neustálým dohledem. Premiér na to odpověděl, že synův zdravotní stav se zhoršil kvůli tomu, že novináři informují o okolnostech vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo.

Vysílali o mně nepravdy, proto jel do Ruska



„Já jsem s ním byl v kontaktu, on mi psal asi v půl čtvrté ráno,” řekl Babiš bez dalších podrobností, načež opět vyplísnil novináře, že nepřinášejí rozhovory s experty na schizofrenii.

Do Švýcarska se podle něj „stěhují” štáby českých novinářů, kteří prý pravidelně v hodinových intervalech bouchají na dveře bytu v Ženevě, kde bydlí Andrej Babiš mladší se svou matkou, Babišovou první manželkou Beatou. „A díky tomu se mu značně zhoršil stav,” tvrdí premiér.

„On se dostal do špatného psychického stavu potom, co tady Česká televize a rozhlas, to jsou vždycky ti lídři v té kampani, začaly vysílat ty nepravdy o mně. A tihle lidé mají pocit, že je stále někdo sleduje. A pokud ho začali sledovat novináři, tak samozřejmě vznikla obrovská jeho krize osobní. A proto zkrátka šel na výlet do Ruska s člověkem, který se o něj staral. Kterému jsem samozřejmě vděčný,” vysvětlil Babiš důvody, které podle něj jeho syna vedly k tomu, že odjel do Ruska a na Ruskem anektovaný poloostrov Krym v doprovodu řidiče Agrofertu Petra Protopopova.[celá zpráva]

Sám Babiš junior v reportáži serveru Seznam Zprávy tuto cestu popisuje jako únos, který mu měl zabránit, aby vypovídal v kauze Čapího hnízda.[celá zpráva]