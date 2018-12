Jiří Vavroň, Právo

Říkáte, že se nechcete dožít situace, kdy by jednou mohli v Česku získat navrch populisté, kteří se začnou aktivně zasazovat o odchod Česka z EU. Objíždíte proto republiku, mluvíte o Unii, vytvořil jste vlastní projekt, jak zlepšovat informovanost. Kde vidíte hlavní příčiny rezervovaného postoje Čechů k EU?

Češi obecně přistupují k řadě otázek s určitou dávkou skepse, která nemusí být nutně na škodu. Do určité míry se to týká i EU. Zároveň ale platí, že v Česku existuje jen velmi málo lidí (a mezi politiky jich je ještě méně), kteří by byli schopni lidem přínosy EU srozumitelně vysvětlovat a upozorňovat na konkrétní pozitivní příklady v jejich okolí – nové čističky, peníze na vědu a výzkum, dopravní infrastrukturu a také přínosy pro firmy, které dávají práci mnoha lidem.

Výhody členství ale nejde měřit jen tím, co všechno Unie zaplatila. Existuje spousta dalších konkrétních přínosů, o kterých se příliš nemluví. Na portálu Evropa v datech se teď například budeme zabývat zapojením Česka do evropské vesmírné politiky. Díky tomu, že v Praze sídlí řízení navigačního systému Galileo, přitáhlo naše hlavní město celou řadu technologických firem a je jedním z center evropských vesmírných aktivit.

Jak chcete měnit postoje?

Chci zdůrazňovat, že hlavním cílem evropské integrace bylo a je udržovat v Evropě mír a že EU je v tom stoprocentně úspěšná. Díky integraci jsou spolu evropské země tak provázané, že se jim nevyplatí spolu bojovat jako v minulosti, a my tak zažíváme nejdelší období míru v našich moderních dějinách.

Je také potřeba ukazovat, jak moc z evropské integrace těží země, jako je ta naše. Přes osmdesát procent našeho exportu vyvážíme do EU a díky vnitřnímu trhu si evropské státy nemohou před našimi exportéry své trhy chránit tak jako dříve. A zároveň je potřeba jezdit za lidmi a vysvětlovat, co Unie dělá špatně a jak to napravit. Měla by to dělat vláda, ale když to nedělá, tak jsme rozhodli to dělat alespoň my.

Odpůrci Evropské unie mluví o czexitu po vzoru britského brexitu…

Je dobré se učit z vlastních chyb, ale ještě lepší je učit se z chyb těch druhých. Česká republika není v situaci, kdy by odcházela z EU, a věřím, že se to ani nestane. Obzvlášť, když vidíme, jaké důsledky má brexit pro Británii. V ulicích jsou statisíce lidí požadujících druhé referendum, investoři pozastavují investice nebo se z Británie úplně stahují. A Britové řeší, zda budou mít po brexitu dostatek součástek pro svůj automobilový průmysl nebo jestli nenastanou výpadky v dodávkách potravin nebo léků.

Londýn bude muset znovu vyjednávat všechny obchodní dohody, což bude stát spoustu energie, a výsledky jsou zatím nejasné. Tohle opravdu nepotřebujeme. My naopak potřebujeme neztrácet čas takovými nesmysly a dělat všechno pro to, abychom dohnali Západ a vyrovnali se mu v produktivitě, výši mezd a kvalitě života.

Jaká by měla být role firem v debatě o EU?

České firmy a jejich zaměstnanci mají z členství v EU jednoznačně prospěch. Zároveň jsou to právě firmy, na které dopadá velká část evropské legislativy.

Podnikatelé jsou tedy schopni uvádět konkrétní příklady toho, co by se ve fungování EU mělo zlepšit. Firmy proto mohou pomoci vést v ČR takovou debatu o EU, která se bude zabývat skutečnými problémy Unie, a ne nesmyslnými euromýty, kterým u nás tolik lidí podléhá.

Protože vidíme, jak velké množství lidí je jimi zasaženo, rozhodli jsme se v pravidelných článcích vydávaných v regionálních denících vysvětlovat, jak to s těmi nejrozšířenějšími euromýty ve skutečnosti je.