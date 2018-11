Aleš Fuksa

„Vyrazili jsme v osm ráno, terénní auto bylo naložené jutovými pytly se silně zapáchajícími vnitřnostmi,“ popsal jeden z dobrovolníků.

Později se rozdělili do třech skupinek, zhruba deseti až patnáctikilogramové pytle bylo lepší táhnout ve dvou lidech. „Je to dobrý, tu stopu cítím i já,“ pousmál se Libor Novák, ochránce přírody z Holešova. „Tak pozor, abys jí nenasákl a medvěd nešel po tobě,“ kontroval další z dobrovolníků.

Ochránci přírody a dobrovolníci se radí před rozchodem na předem určené trasy.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Od odchytové pasti skupiny vyrážely hvězdicovitě, aby zabraly co nejvíce prostoru v místech, kde se medvěd v minulých dnech pohyboval a je pravděpodobné, že se stále zdržuje poblíž. „Nechoďte raději moc sami, držte se ve dvojicích,“ upozorňoval Milan Orálek, vedoucí skupiny z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.

Dobrovolníci chodili pěšinkami i mimo trasy. Dostávali se i do hustších mladých porostů. „U jednoho keře to vypadalo, že zde medvěd odpočíval. Několik stovek metrů od pasti jsem viděl dvě jedle, jejichž kůra do výšky více než metru vypadala jak odrhnutá medvědím kožichem.

Dobrovolníci pachové stopy s vnitřnostmi.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Kolem stromů byla v listí rozšlapaná plocha. O kousek dál byla patrná cesta vychozená zvěří, ale bez otisků spárků v zemi, spíš to vypadalo na tlapy. Po pár metrech byl větší zetlelý pařez, od kterého byly přervané kusy starého dřeva.

Během soboty dobrovolníci nachodili s pytly taženými na lanech mnoho kilometrů. „Je to hodně náročné, terén je velmi členitý a táhnout pytle po zemi je dřina,“ přiznal Libor Novák.

Dobrovolníci s pytlem plným vnitřností pokládají pachové stopy, které směřují k odchytové kleci.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

V závěru ještě bylo třeba zkontrolovat funkčnost závlačky odchytové pasti, přetřídit jablka a potřít ovoce i podlahu klece medem. „Vzal jsem dvě menší flašky, to by zatím mohlo stačit,“ dodal Orálek. Podlaha je i od krve z pytlů, s nimiž dobrovolníci nanášeli pachové stopy v terénu.

„Bylo by lepší, kdyby už se medvěd neukázal a měl svůj klid,“ řekl jeden z dobrovolníků. „To nejde zatím zaručit. Je to chaosák, nechová se jak normální divoká šelma. Zřejmě přišel brzy o matku a nemá správně vybudované pudy,“ uvedl Orálek na adresu tří- až čtyřletého medvědího tuláka, který v posledních dnech už nenapáchal žádné škody.

Ochránce přírody Milan Orálek uvnitř odchytové pasti roztírá med na ovoce.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Snahy o odchyt medvěda jsou dosud marné, stejně marná byla i varianta jeho objevení veterinářem, který by ho uspal střelou z narkotizační pušky. Veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové na medvěda nenarazil a v pátek z Valašska odjel.

Mladý medvěd se potuluje po Zlínském kraji od září. Zabil asi čtyři desítky ovcí, také kozy, kohouta a králíka, ničil včelíny. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem belgická zoologická zahrada.