Po uplynulých dvou teplotně silně nadprůměrných týdnech nás čeká ochlazení. V týdnu od 12. do 18. listopadu se budou teploty přes den pohybovat kolem 9 stupňů, v noci kolem dvou stupňů.

Noční mrazy nás budou provázet od dalšího týdne, tedy od 19. do 25. listopadu. Teploty v noci se budou pohybovat v intervalu od -3 do 1 stupně, během dne by se měly pohybovat mezi 1 až 7 stupni.

Charakter počasí by se neměl změnit ani na začátku prosince. Noční teploty by se měly podle výhledu pohybovat mezi -5 až 2 stupni, denní mezi 0 až 6 stupňů. Na horách by se měl objevit sníh.

Začátek prosince by měl být poměrně chladný. V noci by měly teploty klesnout až na minus 7 stupňů Celsia, denní by se měly pohybovat mezi -2 až 7 stupni.

Srážky se budou vyskytovat většinou ve formě mrholení nebo slabého deště, ve druhé polovině období zejména na horách i ve formě sněhové. Nejméně srážek by mělo spadnout v týdnu od 12. do 18. listopadu.