„O té mé myšlence jsme diskutovali, ale není reálná. Bylo by to jednodušší, ale není to reálné,“ řekl Babiš. „Ti naši předchůdci, kteří tvořili infrastrukturu země, to celkem zkomplikovali,“ dodal.

Silnice II. a III. třídy přešly od státu do vlastnictví samosprávných krajů k 1. říjnu 2001 v souvislosti s jejich zřízením o rok dříve. Babiš ve středu po jednání vlády řekl, že by se mělo perspektivně uvažovat o tom, že by si silnice druhých a třetích tříd vzal stát nazpět.

„Povzdech selského rozumu”



Podle premiéra by to zajistilo jednodušší financování oprav nebo čerpání dotací z EU. „Byl to takový povzdech selského rozumu,“ komentoval v pátek premiér.

Právě financování silnic druhých a třetích tříd bylo dalším tématem, které hejtmani ve Strakově akademii řešili. Na opravy silnic nižších tříd chtějí kraje čtyři miliardy. „Na tom závěru jsme se neshodli, ale ministryně financí vynaloží síly, aby peníze na příští rok našla,“ uvedla šéfka Asociace krajů ČR Jana Mráčková Vildumetzová (ANO).

Babiš to komentoval se slovy, že debata o penězích je vždy těžká. Zdůraznil, že rozpočet počítá hlavně s navyšováním důchodů. Peníze pro kraje ale prý bude vláda hledat.