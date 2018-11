Oldřich Danda, Právo

AbeBooks, k překvapení antikvářů v Česku, Polsku, Maďarsku, Rusku a Jižní Koreji, poslal letos 18. října krátkou zprávu, v které jim oznámil, že k poslednímu listopadu již nebudou ke svému obchodování moci používat jejich stránky, protože přechází na jiný platební systém, který v jejich zemích nefunguje.

„Omlouváme se za tyto nepříjemnosti,“ stálo na konci dopisu. „Byl to pro nás šok, protože by nás to odřízlo od celosvětového trhu s antikvárními knihami,“ řekl Právu knihkupec Ondřej Schick.

Ačkoli provozují ve Valentinské ulici v Praze antikvariát, soustředí se na staré a unikátní knihy, které nacházejí kupce skoro výhradně přes internet, a konec spolupráce s AbeBooks by jim výrazně ztížil podnikání. „Zcela jistě bychom museli propustit pět zaměstnanců a nevím, kde bychom prodali přes dvacet tisíc cizojazyčných knih,“ dodal Schick.

Se situací se nechtěli bratři smířit a poslali výzvu Amazonu, aby své rozhodnutí přehodnotil, a také se obrátili na Mezinárodní svaz antikvářských knihkupců (ILAB). Ten vyzval Amazon k jednání, mobilizoval své členy po celém světě a netrvalo dlouho a více než 460 knihkupců z 26 zemí se domluvilo na bojkotu AbeBooks.

Dosáhli svého



Celosvětové stávky si všimly světové deníky. Například v The New York Times psali, že kvůli „bleskové stávce je přes 2,5 milionu knih dočasně nedostupných“. Britský The Guardian citoval prezidenta švédské asociace antikvářů Mats Peterssona, že se k bojkotu připojili, protože považují chování AbeBooks za nebezpečné: „Pokud se takto chovají vůči jiným zemím, kde máme záruky, že se v budoucnosti nebudou tak chovat i k nám.“

Za kolegy se postavilo také Sdružení antikvariátů sídlící v Londýně, které odmítlo AbeBooks jako sponzora svého veletrhu knih, který připravují na rok 2019. „Bohužel se domníváme, že AbeBooks není pro nás v tomto okamžiku vhodným a férovým sponzorem,“ uvedlo sdružení.

Tlak přinesl ovoce a ve středu v antikvariátu ve Valentinské zazvonil telefon od zástupce AbeBooks. „Velice se nám omlouval za to, že udělali špatné rozhodnutí, které berou zpátky,“ řekl Schick.

Změnu rozhodnutí mu potvrdila i prezidentka ILAB Sally Burdonová. „S velkým potěšením vám sděluji, že knihkupci v České republice, Maďarsku, Polsku, Rusku a Jižní Koreji budou moci pokračovat v obchodování na AbeBooks i do budoucna,“ stojí v dopise od Burdonové.