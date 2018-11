Renáta Bohuslavová, Novinky

Když jste se rozhodl jít do voleb, napadlo vás, že skončíte jako náměstek a radní pro dopravu?

Celé dva roky jsem se na to připravoval, takže jsem s tím počítal a vidím to jako výsledek důsledné přípravy.

Jak jste se připravoval?

Za Prahu sobě jsme se začali scházet před dvěma lety a vytvářet tým a vizi. Celé dva roky jsme připravovali program a scházeli se s odborníky ze všech možných oblastí.

Nebojíte se toho, že to bude nevděčná práce? Přeci jen dopředu obyvatele varujete, že se mají připravit na opravy a uzavírky a že jim toho moc slíbit nemůžete.

To není nevděčná práce. S tím jsem musel počítat, že když bude nějaká zácpa, tak náměstek pro dopravu je za to zodpovědný, a s tím do toho musí jít.

Nedopadnete jako současný radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který ne vždy ochotně komunikoval a když byly problémy, tak často argumentoval tím, že rada nemá tak velké kompetence, a ne vše může ovlivnit?

Myslím, že to, co tam chybělo, byla komunikace s novináři a občany. Celá oblast je tak komplikovaná, že se to prostě za čtyři roky nedá vyřešit, ale povinností náměstka je udělat vše, co je v jeho silách a udělat to, jak nejlépe bude moci. S tím jsem do toho šel. A ne že si řeknu, že jsem tu na nevděčné pozici, tak s tím nic neudělám. Jdu do toho s motivací, že to chci změnit.

Čím začnete?

Vidíme, jaký je tragický stav mostů. Jeden je zavírán z hodiny na hodinu. Druhý dokonce spadne. Nejdůležitější bude dát důraz na diagnostiku a kontrolu mostů a připravit jejich rekonstrukci. Rekonstrukce budou spojené s uzavírkami, proto se chceme zaměřit na dva nové mosty. Dvorecký je ve stádiu připravenosti a dá se za čtyři roky postavit. Druhý je Rohanský a ten se dá za čtyři roky připravit.

Do jakého termínu by analýza stavu pražských mostů měla být?

V Praze máme 760 mostů a lávek a není jednoduché je hned a důkladně zkontrolovat. Bude se muset vytyčit prioritní vlna, což jsou ty konstrukce, které jsou podobné lávce v Troji nebo mostu v Janově nebo mostu na Vltavské. Ty se mohou udělat třeba následující rok.

Kolik to město bude stát?

Nejjednodušší kontroly konstrukcí mostů jsou v řádu statisíců, složitější kontroly v řádech milionů. O rozpočtu se ale budeme teprve bavit. Technická správa komunikací sama neví, kolik mostů s přepjatou konstrukcí má. Teprve teď dělají seznam. Oni vědí, že mají 760 mostů, před 14 dny věděli, že těch s přepjatou konstrukcí mají 250 a nyní říkají, že jich je 280. Kloknerův ústav pro ně má do konce roku spočítat, kolik mostů je a jakého typu jsou. Až budeme mít číslo, můžeme vytipovat nejkritičtější konstrukce a zaměřit se na. Přesnou částku nedokážu sdělit.

Nepodcenila podle vás Technická správa komunikací situaci, nezanedbalo něco? Plánujete v této souvislosti nějaké personální změny?

Tam je jasné, že tým mostařů bude muset být posílen. Teď nedokážu přesně říct, jak to tam probíhalo. TSK si žádá radu, ta třeba ty peníze nepřidělila a oni nemohli dělat tak důkladné analýzy. Poslední desítky let se neinvestovalo do údržby infrastruktury.

Další velkou firmou, kterou budete mít na starosti, je Dopravní podnik. Jak vypadá situace tam?

Měl jsem tam ve čtvrtek schůzku a mám naplánované další. Musíme to probrat v koalici. Je vidět, že komunikace poslední rok mezi magistrátem a DPP neprobíhala. Pan náměstek nebyl členem dozorčí rady, neměl přímý dohled na firmu a informace dostával zprostředkovaně. Já samozřejmě budu členem dozorčí rady, abych měl přímý kontakt se zaměstnanci i s představenstvem, abych mohl napřímo dohlížet na chod podniku.

Co můžete jako nastupující náměstek pro dopravu lidem slíbit? Z vašich dosavadních vyjádření to vypadá, že se doprava v následujících letech moc nezlepší.

Změní se právě to, že se na infrastrukturu budeme moct spolehnout, že tu nebudou z hodiny na hodinu uzavírány mosty nebo že spadne lávka. My se musíme nejdříve postarat o to, co hoří, a až poté stavět další projekty. Když budeme mít nový projekt a do toho nám začnou padat mosty, tak to nikdy nedotáhneme daleko. Navíc slibuji jeden nový most.

Není to přece jen málo?

Poslední čtyři roky se tady nepostavil žádný, jeden spadnul a ostatní byly uzavírány, nepostavila se ani jedna tramvajová trať a já mohu slíbit trať na Václavské náměstí i další.

Jste tedy něco jako krizový manažer, jak se při nástupu do funkce nazvala Adriana Krnáčová?

Dívám se na to objektivně a říkám občanům informace ihned, a to si myslím, že je hrozně důležité. Třeba Libeňský most se v lednu z hodiny na hodinu zavřel, ale na jeho stav jsem já osobně upozorňoval už tři roky předtím a ty posudky na to byly.

Plánujeme detailní přípravy rekonstrukce mostu. Je návrh od Kloknerova ústavu, ale než se začne s radikální rekonstrukcí, dají se udělat již první fáze. Například převést inženýrské sítě, opravy schodišť, zábradlí a mezi tím poběží příprava Rohanského mostu nebo rekonstrukce Hlávkova mostu. Musíme udělat jasný harmonogram na čtyři roky, abychom zaručili, že dopady dopravní omezení budou co nejmenší a bude dostatek času, abychom omezení dostatečně vykomunikovali.

Na jednoho člověka je to dost úkolů. Budete mít nějaký tým?

Budu mít tým složený z odborníků, který dávám dohromady. Důležité je, že náměstek pro dopravu má Institut plánování a rozvoje, Technickou správu komunikací a dopravní podnik, tři odbory na magistrátu. Tento aparát může nasměrovat tak, aby měl co největší přínos pro Pražany a využít ho.

Právě v Institutu pro rozvoj v květnu Petr Dolínek představil dlouhodobý plán udržitelné mobility, který by měl překlenout až čtyři volební období. Seznámil jste se s ním?

Stále se připravuje. Viděl jsem ho, to je velmi kvalitní podklad. Ještě není schválen, finalizovat dokument budeme až my. Nemyslím si, že bychom ho shodili ze stolu.