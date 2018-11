Barbora Zpěváčková, Novinky

Co říkáte na to, že se Jiří Zimola rozhodl skončit ve vedení ČSSD? Věděl jste o tom dopředu?

To rozhodnutí mě překvapilo. Ale nezbývá mi nic jiného než to respektovat. Věděl jsem o tom hodinu dopředu. Ve dvě hodiny byl u mě a tam mi svůj úmysl oznámil (rezignaci Zimola oznámil na tiskové konferenci ve tři odpoledne - pozn. red.). Poděkoval jsem mu za spolupráci za půl roku ve vedení soc. dem. Stranu jsme přebírali ve složité situaci, nicméně se nám podařilo vyjednat důstojné zastoupení ČSSD ve vládě a plnit náš program.

Když jste se na jaře stal předsedou ČSSD, apeloval jste na spolustraníky, aby do vedení zvolili Zimolu, že s ním chcete být v tandemu. Byla to chyba?

Nemyslím si. V té chvíli bylo z mého pohledu klíčové zachovat jednotu soc. dem. a zabránit štěpení. To se podařilo. Druhým úkolem bylo vyřešit povolební situaci, to se nám podařilo také.

Kritika ze strany Ústředního výkonného výboru byla zdrcující

Jiří Zimola dnes na tiskové konferenci prohlásil, že i když byl prvním místopředsedou ČSSD, nemohl nic změnit. Měl podle vás ten prostor říkat své názory?

Z mého pohledu ho nikdo neomezoval. Otázka je, jestli ten prostor hledal v rámci vedení sociální demokracie, nebo jiných struktur. Myslím, že se spíše soustředil na práci v platformě Zachraňme ČSSD. Je pravda, že v poslední době se moc neúčastnil jednání.

Jak vaše spolupráce v posledních týdnech fungovala?

Byli jsme v pravidelném kontaktu. Nečekal jsem, že dospěje k takto radikálnímu rozhodnutí. Můj dojem je ten, že zlomovým bodem bylo jednání Ústředního výkonného výboru v Hradci Králové, kdy ta kritika byla docela zdrcující. Výbor dal jasně najevo, že chce sjednocenou sociální demokracii.

Podle vás Jiří Zimola neunesl kritiku zevnitř strany?

Nebudu interpretovat jeho rozhodnutí. Ale mám pocit, že tím zlomovým momentem bylo právě to jednání.

Ve svém proslovu narážel na Miroslava Pocheho. Mluvil o krajských šíbrech, kteří lpěli na ministerských funkcích a tím pohřbili soc. dem. Souhlasíte s tím?

To pokládám spíše za zástupné důvody. To, že byl problém na ministerstvu zahraničí, víme všichni. Ale to nebyl problém, který zavinila ČSSD. My jsme ten problém během dvou a půl měsíce vyřešili, nebylo to pro stranu fatální.

Bude podle vás Jiří Zimola v březnu kandidovat na předsedu ČSSD?

Spolu jsme o tom nemluvili, neznám jeho stanovisko. Je to čistě jeho rozhodnutí.

Čekáte, že bude kandidovat?

To asi teď nebudu spekulovat, necháme to na březen.