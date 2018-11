Renáta Bohuslavová, Novinky

„Naše koalice bude čelit mnoha výzvám, které pochází z dlouhodobých problémů Prahy. Chceme, aby se Praha rozvíjela a chceme v Praze stavět, abychom vyřešili krizi dostupnosti bydlení, sázet stromy a vyřešit dlouhodobé infrastrukturní problémy,“ řekl na úvod budoucí primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Jsme si vědomi toho, že jsme zaměstnanci obyvatel Prahy. Lidé mají dost hádek, a proto chceme být konsenzuální,“ doplnil ho lídr Prahy sobě Jan Čižinský a dodal, že se zasadí především o lepší komunikaci s městskými částmi i s opozicí.

Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) vyzdvihl podrobnou a dlouhou přípravu na programovém prohlášení. „V pondělí ho podepíšeme a doufáme, že jako jeden tým půjdeme na ustavující zastupitelstvo,“ řekl Pospíšil.

Dodal, že ze své pozice europoslance se bude věnovat vztahu Prahy s Evropskou unií a čerpání dotací.

Prioritou je doprava

Vystoupili i členové budoucí rady. „Uvědomujeme si desítky let zanedbanou infrastrukturu, to nejsou jen mosty. To manko v dopravní infrastruktuře je okolo 20 až 30 miliard korun. My se v následujících letech chceme postarat o to, aby bylo spolehnutí na naše mosty a aby mosty za naší vlády nepadaly a aby tu byl za čtyři roky alespoň jeden most, Dvorecký a Rohanský byl připravený,“ řekl k dopravním prioritám budoucí radní pro dopravu Adam Scheinherr z Prahy sobě.

Prioritou je podle něj i stavba obou okruhů, zahájení metra D a výstavba nových tramvajových tratí.

Jednou z prvních věcí, kterou se budou muset zabývat, je osud mostu na Vltavské v Bubenské ulici. Koalice zvažuje i variantu běžné křižovatky. [celá zpráva]

Budoucí radní pro územní rozvoj Petr Hlubuček ze Spojených sil pro Prahu uvedl, že důležité je zaměřit se na revitalizaci brownfieldů a schválení územního plánu.

Dalšími prioritami města jsou zefektivnění a ztransparentnění řízení úřadů, více peněz na stavbu škol a školek i na odměny učitelům či vysázení až milionů stromů v ulicích.

Členové rady



Ve vedení města bude pirátský přimátor Hřib, který bude mít čtyři náměstky, dva a dva z Prahy Sobě a Spojených sil. V radě pak bude ještě dalších šest členů - po dvou radních z každého koaličního uskupení.

Náměstky budou Adam Scheinherr (PS), Pavel Vyhnánek (PS), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). Za Piráty budou vedle Hřiba v radě také Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský, za Spojené síly pro Prahu ještě Hana Marvanová a Jan Chabr (TOP 09). Radními za Prahu Sobě se stanou Hana Třeštíková a Milena Johnová.

Jan Čižinský a Jiří Pospíšil členy rady nebudou, ale stanou se předsedy zastupitelských klubů a zároveň si ponechají své dosavadní posty. V případě Pospíšila jde o post europoslance, v případě Čižinského o křesla starosty Prahy 7 a poslance.

Programové prohlášení nyní koalice projedná s opozicí i s městkými částmi. Připomínky, které se do pondělí sejdou je možné do programového prohlášení ještě zapracovat, další budou podle Hřiba v přílohách.