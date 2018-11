Novinky, ČTK

Rekordy pro šestý listopadový den padly na 16 ze 147 stanic měřících 30 a více let, sdělila Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejtepleji bylo v Moravskoslezském kraji. Vedle Bohumína se rtuť vyšplhala nad 20 stupňů také v Karviné, kde bylo 20,4 stupně. V Ostravě-Porubě v úterý naměřili 20,3 stupně a o jednu desetinu stupně chladněji bylo v Ostravě-Mošnově. Shodně 20,1 stupně meteorologové naměřili v Lučině na Frýdecko-Místecku a ve Vidnavě na Jesenicku.

Nový údaj v tabulkách rekordních teplot mají po úterku například v Ostravě-Porubě, na pražském Karlově, v Ústí nad Labem či Liberci.

Teplé počasí v Česku panovalo i v předchozích dnech. V neděli padly rekordy na 21 ze 147 stanic, v pondělí na dvou.

Na listopad nezvykle teplé počasí by mělo pokračovat i ve středu. Podle předpovědi ČHMÚ se budou nejvyšší denní teploty pohybovat mezi 14 a 18 stupni. Ve čtvrtek se má obloha zatáhnout a ochladí se.

„Ve čtvrtek přejde přes naše území k východu slábnoucí studená fronta, v noci na neděli dorazí z Německa do Čech další studená fronta, která se bude nad našim územím rozpadat. V příštím týdnu bude mezi hlubokou tlakovou níží nad východním Atlantikem a mohutnou tlakovou výší nad východní a jihovýchodní Evropou do střední Evropy proudit teplejší vzduch od jihu,“ uvedli meteorologové v týdenní předpovědi.

Podle dlouhodobého výhledu by teplotně nadprůměrné počasí mělo pokračovat až do konce příštího týdne, pak by se týdenní průměry měly přiblížit běžným hodnotám pro danou roční dobu. „Teploty v noci už budou pohybovat kolem nuly a denní nepřekročí 10 stupňů Celsia,“ napsal ČMHÚ.