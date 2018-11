ape, Právo

Na volby do zastupitelstva ústeckého magistrátu a dvou obvodů podali stížnost členové koalice TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Ta se do zastupitelstva vůbec nedostala. Soud vzal při projednávání stížnosti do úvahy, jak by volby dopadly, pokud by se vůbec do jejich výsledku nezapočítávalo hlasování ve dvou okrscích v Předlicích a Krásném Březně, kde mělo k uplácení voličů docházet.

„I kdyby došlo k diskvalifikaci obou okrsků, nemělo by to vliv na výsledek voleb,“ uvedla předsedkyně senátu Markéta Lehká.

V případu voleb do obvodu Neštěmice by se sice rozložení mandátů změnilo, podle zjištění soudu ale nijak výrazně. Soud přitom vycházel ze zjištění policie a výpovědi svědka, kterým byl novinář Artur Janoušek. „Měl informace zprostředkované, kusé, obecné a vágní,“ uvedla Lehká.

Kupčení s hlasy



Soud nevyloučil, že mohlo při volbách docházet k manipulaci s voliči. „Kupčení s voliči soud považuje za nepřijatelné. Řešení kupčení v menší míře ale není úkolem pro volební soud, to je nutné řešit při samotných volbách s policií,“ dodala Lehká.

Opakovat se nebudou volby ani v Moldavě v Krušných horách, kde dvě z trojice kandidujících hnutí šířila před volbami informace, že se do obce poslední týden před říjnovými komunálními volbami přihlásilo k trvalému pobytu nezvykle mnoho lidí. Podle soudu se žádná tvrzení neprokázala.

V platnosti zůstávají volby i v Chomutově. Soud řízení v tomto případě před vyhlášením rozsudku zastavil, protože obdržel zpětvzetí návrhu.